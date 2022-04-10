️Біля Макарова ідентифікували збитий ще на початку березня російський вертоліт "Ми-8"

У Київській області наші герої ідентифікували уламки російського гвинтокрила. Ворожий "Ми-8" був збитий ще на початку березня.

У Київській області, поблизу Макарова, були знайдені рештки обгорілого російського гвинтокрила. Його вдалося ідентифікувати.

Читайте також "Трупи вивозили КамАЗами": в Рубіжному ЗСУ знищували на день до 150 окупантів

Збитий гвинтокрил

Як з'ясувалося, збитий вертоліт окупантів Ми-8АМТШ мав бортовий номер RF-91292. Наші герої збили його ще 4 березня, але ідентифікувати його вдалося лише зараз.

Збитий вертоліт окупантів / Фото MilitaryAviationInUa

Серед уламків гвинтокрила було також знайдено обгорілі скелети пілотів.

Цей політ був останнім для пілотів / Фото MilitaryAviationInUa

Дивіться також – Словаччина та Німеччина нададуть Україні важку зброю: відео