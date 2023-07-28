ЗСУ стримують ворога біля Мар'їнки, на Півдні окупанти відмовляються йти в бій, – Генштаб

Збройні Сили успішно продовжують наступати та оборонятися на всіх ділянках фронту. Так, наші захисники стримують рух росіян поблизу Мар'їнки у Донецькій області, водночас через вдалі дії ЗСУ окупанти на Півдні відмовляються йти в бій.

У Генштабі розповіли, що протягом доби відбулося 21 бойове зіткнення. Крім того, ворог завдав 10 авіаційних ударів та здійснив 19 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ і населених пунктах.

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Що відбувається на гарячих ділянках фронту

У Генштабі розповіли, що на Мар'їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ в районі міста Мар'їнка. Своєю чергою противник здійснив обстріли понад 10 населених пунктів на цьому напрямку.

На Куп'янському напрямку противник завдав авіаційного удару в районі Дружелюбівки Харківської області. Крім того, від артилерійських і мінометних обстрілів противника постраждали населені пункти Колодязне, Дворічна, Западне, Синьківка та Кислівка Харківської області.

На Лиманському напрямку ворог завдав авіаційного удару в районі Григорівки Донецької області. Артилерійських обстрілів зазнали населені пункти Невське, Білогорівка Луганської області та Торське, Верхньокам'янське, Спірне Донецької області.

На Бахмутському напрямку від ворожих артилерійських обстрілів постраждали понад 15 населених пунктів, серед них Міньківка, Богданівка, Часів Яр, Іванівське, Предтечине, Біла Гора Донецької області.

На Авдіївському напрямку ворог завдав авіаційного удару в районі Авдіївки. Артилерійських обстрілів зазнали понад 10 населених пунктів, зокрема Авдіївка, Первомайське та Карлівка на Донеччині.

На Шахтарському напрямку окупанти обстріляли населені пункти Одрадне, Благодатне, Макарівка, Зелене Поле та Новодарівка Донецької області.

Сили оборони успішно рухаються вперед

У Генштабі ЗСУ також наголосили, що Сили оборони продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках. Там вони закріплюються на досягнутих рубежах, завдають вогневого ураження з артилерії, а також здійснюють заходи з контрбатарейної боротьби.

Окрім того, окупанти також мають проблеми й на Півдні нашої держави. Так, на тлі успішних бойових дій ЗСУ та через значні втрати загарбників у живій силі, в підрозділах російських військ збільшилась кількість відмов від участі у бойових діях.

В районі населеного пункту Розівка Запорізької області, близько 60 російських військовослужбовців зі складу 247 десантно-штурмового полку армії Росії відмовились виконувати бойові завдання поблизу села Старомайорське Донецької області,

– мовиться у звіті Генштабу.

Також, щоб не брати участь в бойових діях, окупанти частково вивели з ладу власну автомобільну та бронетанкову техніку.

Нещодавно ЗСУ звільнили Старомайорське на Донеччині