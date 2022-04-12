Біля Мелітополя та Іловайська виявили посилення ворожих систем ППО
Джерело:Генеральний штаб ЗСУ
Російська армія продовжує нарощувати бойові потужності, аби вийти на адміністративні кордони Донецької області.
Про це йдеться у зведенні Генштабу Збройних Сил України від 12 квітня. Згідно із наданою інформацією, ворог працює над посиленням протиповітряної оборони у південно-східному напрямку.
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Росія посилює протиповітряну оборону: названі напрямки
Генштаб повідомляє, що наразі виявлено ознаки посилення системи протиповітряної оборони в двох районах. Мовиться, зокрема, про Мелітополь та Іловайськ.
Імовірно, надалі противник намагатиметься взяти під контроль місто Маріуполь, а також оволодіти Попасною. Крім того, ймовірним залишається наступ у напрямку Курахового.
Раніше ми розповідали, що російські загарбники починають окопуватися у довколишніх селах поблизу Мелітополя. Арестович пояснює, що вороги обрали саме цей населений пункт, оскільки він може забезпечувати їхні війська усією необхідною інфраструктурою: аеропортом, залізничним вокзалом, мобільним сполученням. Крім цього, це стратегічно важливий опорний пункт для зв'язку Херсона, Запоріжжя та Маріуполя.
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