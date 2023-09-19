ЗСУ знищили склад окупантів біля Мелітополя: там ворог скупчує техніку та боєприпаси

Сили оборони України вкотре завдали втрат російським окупантам. У районі Мелітополя загарбники позбулися складу.

Про це повідомили в Управлінні стратегічних комунікацій ЗСУ. Удар трапився близько 7:00 19 вересня.

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ЗСУ вдарили по ворожому складу в районі Мелітополя

Приблизно о 7:00 Сили оборони завдали успішного удару по штабу окупантів у районі тимчасово окупованого Мелітополя. Також в Управлінні стратегічних комунікацій ЗСУ оприлюднили відео з місця події.

Дивіться відео з Мелітополя

Міський голова Мелітополя Іван Федоров теж показав відео ранкової "бавовни".

Як в Мелітополі р*шистське "певео" працювало. Після ранкових вибухів окупанти одразу заявили, що "город под защитой", а все, що чули мешканці – то "певео". Дивимось відео і віримо, саме так русняве "певео" і працює,

– написав мер.

Росіяни заявляють про роботу ППО: відео

В ефірі національного телемарафону Федоров розповів, що ранок 19 вересня був для окупантів пекельним й у фронтових містах, і в тилових. Зокрема, у Мелітополі пролунали 6 потужних вибухів у районі промзони, де розміщені 2 величезні промислові підприємства – "Автокольорлит" та моторний завод, який раніше виготовляв двигуни.

"Це промисловий майданчик, де ворог вкрай часто скупчує свою військову техніку та склади з боєприпасами. Вже не раз там, як і на нашому мелітопольському аеродромі, лунали вибухи, але ворог продовжує туди звозити. Тож сьогодні чергова частина російських підрозділів була знищена і більше не зможе воювати проти нашої української армії", – наголосив міський голова.

За його словами, також у місті Молочанськ, яке наразі є майже фронтовим містом, знищили адміністрацію, яку ворог теж застосовував для своїх потреб.

"Тож ліквідація ворога на запорізькій лінії фронту продовжується", – підсумував Федоров.

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Загальні втрати ворога у війні

За 573 дні повномасштабного вторгнення Сили оборони ліквідували 273 460 російських бійців. Зауважимо, що реальна цифра може бути більшою, адже підрахунок ускладнюється активними бойовими діями.

Окрім того, українські захисники перетворили на брухт тисячі одиниць танків, бойових броньованих машин і артилерійських установок. Найдорожча ж втрата Кремля від початку повномасштабного вторгнення – крейсер "Москва". Загалом ЗСУ спопелили: