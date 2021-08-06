За парканом під напругою: біля Мінська може бути табір для політв'язнів, – ЗМІ

Буквально за годину їзди від Мінська може бути розташований табір для політичних дисидентів. За інформацією ЗМІ, територія має електрифіковану огорожу та охорону.

Територія табору розташована неподалік селища Новоколосово. Це колишнє радянське ракетне сховище площею 200 гектарів.

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Частину бараків відремонтували

ЗМІ припускають, що частина могла бути відремонтована. Цілком можливо, що табір оточили електрифікованою огорожею, тут працює військова охорона. На будівлях – вікна з ґратами та світловідбивальне скло.

Доказів, що у таборі є в'язні, немає

У CNN, проте, зауважили, що всередину приміщень доступу не було, отож, чи є там в'язні зараз – невідомо. Джерела у західній розвідці підтвердили: це може бути табором для політв'язнів, проте доказів цього немає.

Самі ж жителі Новоколосова називають місце "табором".

Мій друг Саша, будівельник, сказав мені, що вони відремонтували це місце. Є три рівні колючого дроту, і він електрифікований. Я збирав гриби тут, коли до мене підійшов військовий і сказав, що я не можу туди ходити,

– сказав місцевий житель.

Дивіться відео про можливий табір / Відео CNN:

Франак Вячорка – радник Світлани Тихановської зазначив, що влада може будувати якісь табори замість в'язниць. Адже режим хоче бути більш підготовлений до протестів, ніж це було торік.

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