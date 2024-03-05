У Теннессі розбився літак: усі, хто був на борту, загинули

У штаті Теннессі розбився одномоторний літак. Він впав на узбіччя шосе I-40, перекривши кілька смуг для руху. На жаль, усі, хто був на борту невеликого літака, загинули.

Поліція Нешвілла повідомила, що авіакатастрофа відбулася у понеділок, 4 березня, о 19:49 за місцевим часом. Літак впав неподалік від одного з аеропортів Теннессі.

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Моторошна авіакатастрофа у США

У поліції Нешвілла розповіли, що увечері біля міжштатної магістралі I-40 розбився одномоторний літак. Аварія сталася у західній частині Нешвілла неподалік від супермаркету Costco. Літак впав на траву і відразу спалахнув.

У Нешвіллі літак впав біля дороги: дивіться відео

Усі, хто був на борту літака, загинули. Наразі невідома точна кількість жертв.

Водії, які рухалися автомагістраллю у момент аварії, не постраждали. Також вибух не завдав руйнувань навколишнім будівлям.

Літак спалахнув після аварії: дивіться відео

Що стало причиною аварії – наразі невідомо. Припускають, що у літака міг відмовити двигун. До слова, катастрофа сталася за 4,8 кілометра на південь від аеропорту імені Джона С. Тьюна. Ймовірно, борт міг йти на посадку у цей аеропорт.

Наразі всі смуги на автомагістралі I-40 перекриті, рух на цій ділянці обмежений. Правоохоронці досліджують місце аварії та збирають докази, щоб провести розслідування.

У Флориді нещодавно теж розбився літак

Трагічна авіакатастрофа нещодавно сталася у Флориді. Так, 10 лютого літак Bombardier Challenger 600 перевозив п'ятьох людей. Пілоти намагалися здійснити аварійну посадку на автомагістраль поблизу Неаполя, однак літак спалахнув. Повідомляють, що під час спроби посадки літак зіткнувся з транспортним засобом.

За попередньою інформацією у невеликого літака відказали обидва двигуни, коли він наближався до аеропорту Неаполя. Літак розбився за кілька кілометрів від аеропорту.

На жаль, двоє людей, які були на борту, загинули. Трьом іншим людям, які були на борту, вдалося врятуватися. Як згодом стало відомо, загинув 50-річний пілот та його 65-річний помічник. Врятуватися вдалося 3 члену екіпажу та 2 пасажирам.

Правоохоронці заявили, що поки триває розслідування, то про причини авіакатастрофи не говоритимуть.