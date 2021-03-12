Біля Нігерії пірати напали на судно з українцями: 15 моряків взяли в полон

У Гвінейській затоці біля берегів Нігерії пірати 11 березня атакували танкер Davide B, на якому були українці. Відтак 15 членів екіпажу взяли в полон.
Джерело:Trade Winds
Крім українців, на судні перебували моряки з Румунії та Філіппін. Екіпаж складався з 21 людини.
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Що відомо про захоплення
- Група з 9 озброєних піратів висадились на борт танкера.
- Судно під прапором Мальти тоді пливло в 9 морських милях від східного кордону нігерійської виключної економічної зони.
Чи потрапили в полон українці
Наразі невідомо, громадян якої країни пірати взяли в полон.
До слова, як повідомляє Fleetmon, танкер здійснював комерційне плавання з Риги до Лагоса, що в Нігерії. Судно було призначене для перевезення рідких хімічних речовин.
Пірати та моряки в полоні: що відомо про схожі випадки
- У грудні 2020 року біля Нігерії у Гвінейській затоці пірати напали на суховантаж Stevia та захопили моряків. Серед останніх було 6 українців.
- Моряків утримували протягом 1,5 місяці. Однак наприкінці січня їх звільнили. До речі, у лютому чоловіки прибули в Україну та зустрілись із президентом Володимиром Зеленським.
- Пірати намагались захопити українських моряків у Марокко в порту Касабланки. Однак українці відбили напад, тож зловмисники мусили тікати.