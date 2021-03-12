Біля Нігерії пірати напали на судно з українцями: 15 моряків взяли в полон

12 березня 2021 , 10:24
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У Гвінейській затоці біля берегів Нігерії пірати 11 березня атакували танкер Davide B, на якому були українці. Відтак 15 членів екіпажу взяли в полон.

Джерело:

Trade Winds

Крім українців, на судні перебували моряки з Румунії та Філіппін. Екіпаж складався з 21 людини.

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Що відомо про захоплення

  • Група з 9 озброєних піратів висадились на борт танкера.
  • Судно під прапором Мальти тоді пливло в 9 морських милях від східного кордону нігерійської виключної економічної зони.

Чи потрапили в полон українці

Наразі невідомо, громадян якої країни пірати взяли в полон.

До слова, як повідомляє Fleetmon, танкер здійснював комерційне плавання з Риги до Лагоса, що в Нігерії. Судно було призначене для перевезення рідких хімічних речовин.

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