Біля Нью-Йорка розбився туристичний автобус: у салоні були понад 50 людей

Під Нью-Йорком 15 серпня трапилася ДТП за участю туристичного автобуса. На момент аварії в салоні перебували 57 людей.

Автобус з туристами їхав до Ніагарського водоспаду. Він прямував автомагістраллю штату Нью-Йорк та під час руху перекинувся на бік.

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Деталі ДТП автобуса з туристами

Аварія трапилася 15 серпня в районі західного напрямку шосе поблизу Відспорта.

За інформацією поліції штату, у салоні перебували 57 людей. Усіх їх із травмами різного ступеня тяжкості госпіталізували у найближчі лікарні. Крім того, відомо, що у момент ДТП в автобусі були маленькі діти. За словами свідка, одній дитині виповнився лише місяць.



Під Нью-Йорком розбився туристичний автобус / Твітер NewYorkStatePolice

Ймовірні причини аварії

Поліцейські не розуміють, чому автобус звернув з дороги. На фото правоохоронців зображені папери та інші предмети, розкидані навколо білого автобуса, який лежить на узбіччі дороги.

Влада повідомила, що за кермом транспорту був 66-річний Фермін Васкес з Вінгдейла (штат Нью-Йорк). Його також доставили у лікарню з травмами.

Кількість госпіталізованих

У клініці Оберна повідомили, що прийняли приблизно 27 пацієнтів, зокрема й водія автобуса. Троє пацієнтів перевели в лікарню при Університеті штату Сіракузи.

На півночі штату розташований центр травматології вищого рівня – лікарня, оснащена для надання допомоги при серйозних травмах.



У транспорті перебували 57 людей / Твітер NewYorkStatePolice

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