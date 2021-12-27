Біля Нью-Йорка бойовики поранили українського воїна

Проросійські бойовики продовжують вести вогонь по позиціях Збройних сил України. Так, внаслідок їхніх цинічних дій 27 грудня один наш військовий зазнав поранення.

Воїн – у важкому стані

Бойовики обстріляли Нью-Йорк з великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї. Обстріли вели впродовж ночі 26 грудня.

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Пораненого військового відвезли у госпіталь. Наразі він перебуває у важкому стані.

Українські воїни відкривали вогонь у відповідь. Лише після цього противник припинив обстріли.

Військовослужбовці Об'єднаних сил контролюють ситуацію та продовжують виконувати завдання з відсічі та стримування збройної агресії Росії,

– наголосили у штабі ООС.

Напередодні поранення зазнав ще один воїн ЗСУ

Лише 22 грудня у Тристоронній контактній групі домовилися про відновлення режиму тиші на Донбасі, який діє з липня 2020 року. Бойовиків "вистачило" лише на один день. Так, 22 грудня вони вперше за довгий час не порушили "тишу". Однак вже наступного дня окупанти почали зривати домовленості.

Внаслідок ворожих дій 26 грудня український військовий зазнав поранення. Медики оцінювали його стан здоров'я як важкий. Тоді Збройні сили України також відкривали вогонь у відповідь, аби змусити бойовиків припинити обстріли.

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Повний текст публікації штабу ООС у фейсбуці:

Збройні формування Російської Федерації продовжують ігнорувати домовленості, досягнуті в рамках ТКГ. Упродовж 26 грудня з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 5 порушень режиму припинення вогню. У напрямку Південного, Пісків, Новолуганського та Шумів окупанти вели вогонь з гранатометів різних систем. Поблизу Талаківки ворог залучив безпілотний літальний апарат, за допомогою якого здійснив скидання пострілів ВОГ-17.

Внаслідок ворожих дій один військовослужбовець Об'єднаних сил дістав поранення. Воїн перебуває в лікувальному закладі. Стан його здоров'я – важкий.

Станом на 7 годину ранку, 27 грудня, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 1 порушення режиму припинення вогню. У напрямку Нью-Йорку противник відкривав вогонь з великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

Внаслідок дій ворога один військовослужбовець дістав поранення. Захисник перебуває в лікувальному закладі. Стан його здоров'я – важкий.

Українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене мінськими домовленостями озброєння, та змусили противника припинити обстріли.​