Біля Очакова окупанти поцілили у два портові цивільні буксири: є загиблі

Російські загарбники продовжують обстрілювати портову інфраструктуру на Очаківському напрямку. Зокрема, 31 жовтня окупанти атакували два цивільні буксири.

Дві людини загинули, одну вдалося втрятувати. Натомість доля ще одного члена екіпажу наразі невідома.

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Як окупанти обстріляли цивільні портові буксири

В ОК "Південь" зазначили, що російські військові влучили у два цивільні портові буксири поблизу Очакова. Ці судна раніше залучати до транспортування баржі зі збіжжям.

Внаслідок ворожих ударів спалахнула пожежа. Екіпажі втратили керування буксирами.

Два члени екіпажів загинули, одного з пораненнями врятовано, доля ще одного – невідома,

– підкреслив спікер ОК "Південь" Владислав Назаров.

Українські захисники знищили дві альтернативні переправи ворога

В ОК "Південь" також повідомили, ситуація на південнобузькому напрямку стабільно напружена. Окупанти продовжують оборонятися та намагаються утримати зайняті рубежі. Окрім того, російські військові продовжують "евакуацію" окремих підрозділів та техніки з правобережжя Херсонської області.

Зокрема, окупанти збирають по пунктах базування плавзасоби річкового флоту та встановлюють понтонні переправи.

Однак, наші воїни вправно знищили одразу дві баржі противника. Прилетіло поблизу Антонівського моста. Детальніше про це читайте у нашому матеріалі.

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Раніше окупанти обстріляли цивільне судно у порту Маріуполя

Це вже далеко не перша атака бійців Путіна на цивільні судна. Зокрема, у квітні окупанти влучили у цивільне іноземне судно у порту Маріуполя.

Azburg перебував під прапором Домінікани біля одного з причалів. Власником судна є Мальта. У машинному відділенні спалахнула пожежа. Через велику пробоїну судно почало тонути.

Окрім того, російські загарбники погрожували обстріляти ще одне цивільне судно. Мовиться про Britta K, що проходило територіальними водами України біля острова Зміїний.

Окупанти надіслали на судно сигнал про те, що воно нібито наближається до територіальних вод Росії. Опісля пригрозили екіпажу обстрілом, якщо судно не змінить курс.

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