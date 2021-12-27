Біля острова Крит стався сильний землетрус

На південних островах Греції зафіксували землетрус магнітудою 5,2. Про значні руйнування чи жертви наразі не повідомляють.

Деталі землетрусу на грецьких островах

Поштовхи сталися на схід від острова Крит і на глибині 9 кілометрів. Про це повідомив Інститут геодинаміки в Афінах

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Поштовхи відчули на островах:

Крит,

Карпатос,

Касос,

Родос,

Санторіні.

Незв'язаний поштовх магнітудою 4 стався також в горах на захід від Афін, у 27 кілометрах на північний схід від міста Коринф. Глибина підземних поштовхів склала 16,7 кілометра.



У Греції трапився сильний землетрус / Карта Інституту геодинаміки

Зауважимо, поштовхи такої сили не рідкість в Греції. Адже країна розташована недалеко від зіткнення африканської та Євразійської тектонічних плит.

Останні землетруси у світі

22 грудня біля міста Надвірна Івано-Франківської області зафіксували землетрус магнітудою 2,6. Поштовхи були на глибині 4 кілометрів. Люди їх практично не відчули.

18 грудня землетрус трапився в італійському Бергамо. Його поштовхи відчули навіть у Мілані. Там налякані люди повибігали зі своїх будинків. На щастя, повідомлень про постраждалих не було.

28 листопада потужний землетрус пронісся на півночі Перу. Підземні поштовхи спричинили чимало руйнувань. В Амазонці стихія пошкодила будинки та завалила дороги. Пошкоджень зазнала частина церкви ХVІ століття в районі Ла-Халка.