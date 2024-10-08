Дрони пролетіли біля ядерних об'єктів Південноукраїнської АЕС: Росія може готувати удари

8 жовтня 2024, 17:31
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Автор: Діана Квасневська

Джерело:

Енергоатом

Російські дрони-камікадзе типу "Шахед" знову пролетіли над Південноукраїнською атомною електростанцією. В Енергоатомі розповіли, про що це може свідчити.

У Енергоатомі зазначили, що російські "Шахеди" порушили заборонену для польотів зону навколо Південноукраїнської АЕС вночі проти 7 жовтня. 

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Що відомо про дрони над Південноукраїнською АЕС 

В ніч з 6 проти 7 жовтня два російських БпЛА зафіксували поруч з промисловим майданчиком Південноукраїнської АЕС. Відстань прольоту "Шахедів" від ядерних об'єктів становила менш як 10 кілометрів,
– розповіли у компанії. 

Там пояснили, що за останній час суттєво збільшилися випадки, коли фіксують російські безпілотники. 

"… Що може свідчити про підготовку Росії до ударів по українській ядерній інфраструктурі", – заявили в Енергоатомі. 

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Там пояснили, що вони мають і надають інформацію про кожен такий факт відповідним установам, щоб наше Міністерство закордонних справ:

  • відправляло ноти до Міжнародного агентства з атомної енергії,
  • інформувало вітчизняні та міжнародні організації. 

Країна-агресорка робить ці кроки, абсолютно усвідомлюючи можливі наслідки. Це ядерний тероризм і залякування всього світу радіаційною аварією,
– заявив керівник Енергоатому Петро Котін.

До речі, експерти МАГАТЕ заявили 20 вересня, що вони зафіксували проліт безпілотників лише за декілька кілометрів від станції протягом 3 ночей за тиждень.