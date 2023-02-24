Біля посольства Росії пройшла акції на підтримку України: ексклюзивні кадри

У роковини повномасштабного вторгнення бійці легіону "Свобода Росії" провели біля російського посольства у Києві акцію на підтримку України. Вони виступають за перемогу України та свободу Росії.

Росіяни, які воюють на фронті на українському боці, біля свого посольства провели мітинг на підтримку України. На акції побувала кореспондентка 24 Каналу.

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Як минула акція

Учасники акції повісили на огорожі посольства банер з написом російською мовою "Україні – перемогу! Росії – свободу!"

Легіон "Свобода Росії" – російський легіон ЗСУ, сформований у березні 2022 року. Він входить до Інтернаціонального легіону ТРО України.

Боєць із позивним "Заза", який був присутній на акції, заявив, що мета нинішньої акції в тому, аби у річницю початку російської агресії всі побачили, що є росіяни, які не просто співпереживають українцям, а готові зі зброєю боротися за правду та свободу. Таких росіян мало, проте вони є та готові воювати на рівні з українцями, захищаючи Україну від своїх співгромадян.

Акція під посольством Росії у Києві: фото Валентини Поліщук для 24 Каналу

Боєць легіону "Свобода Росії" визнав, що переважна більшість росіян підтримує війну, бо у них у головах "пропаганда і ненависть до всіх інших народів". Він зауважив, що це "це як нацизм, але вже прояви рашизму".

Чому росіянин воює на боці України

"Заза" розповів кореспондентам "Укрінформу", що у легіоні вже четвертий місяць. Поки що він не брав участь у бойових діях, адже впродовж цього періоду проходив підготовку разом із бійцями ЗСУ. Проте незабаром їх мають відправити на фронт.

За словами "Зази", він вірить у перемогу України, тому що з самого початку війни українці проявили себе як вільний і сильний народ, який завжди показував свою силу, коли починали утискати його свободу. "Заза" запевнив, що готовий боротися за свободу.