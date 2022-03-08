Біля посольства Росії у Вашингтоні встановили дорожній знак "Шлях Президента Зеленського"

Навпроти російського посольства в американському Вашингтоні активіст встановив дорожній знак, на якому написано "Шлях Президента Зеленського".

Зелений дорожній знак активіст встановив на знак протесту проти російської окупації.

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Шлях Президента Зеленського,

– написано на табличці.

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