Біля посольства Росії у Вашингтоні встановили дорожній знак "Шлях Президента Зеленського"
8 березня 2022 , 21:38Читать новость на русском
Джерело:Оперативний ЗСУ
Навпроти російського посольства в американському Вашингтоні активіст встановив дорожній знак, на якому написано "Шлях Президента Зеленського".
Зелений дорожній знак активіст встановив на знак протесту проти російської окупації.
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Шлях Президента Зеленського,
– написано на табличці.
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