Біля Ради поліція затримала лідера руху SaveФОП: фото з місця події
23 вересня 2021 , 11:26Читать новость на русском
Джерело:РБК-Україна
Біля будівлі Верховної Ради затримали лідера руху SaveФОП Сергія Доротича. Його відвезли в Печерське управління поліції Головного управління Національної поліції Києва.
Бійка почалася після того, як Сергій Доротич спробував через поліцію прорватися до Ради.
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Після цього Доротича одразу ж затримали правоохоронці. Решту ФОПів відтіснили силовики.
Що відомо про протест
- Акція почалася 23 вересня о 9 ранку. Саме сьогодні Верховна Рада має зібратися на позачергове засідання.
- На порядку денному – чотири законопроєкти, які стосуються питань оподаткування та фіскальної політики.
- Учасники мітингу просять ці правки підтримати.
Які законопроєкти розгляне Рада
Парламентарі розглянуть законопроєкти про:
- скасування норм, які передбачають посилення фіскального тиску шляхом розширення застосування реєстраторів розрахункових операцій (РРО) №2644,
- внесення відповідних змін до Податкового кодексу №2645,
- внесення змін Податкового кодексу щодо змін підходів у визначенні обсягу доходів для застосування спрощеної системи оподаткування №3853,
- проєкт закону щодо спрощення обліку доходів фізосіб-підприємців №3993.
Додамо, що раніше глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що ці ініціативи не будуть проголосовані.
Бійка під Радою / Фото "Апостроф"