Біля резиденції Камали Гарріс затримали чоловіка з гвинтівкою: відео

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У середу, 17 березня, біля резиденції Камали Гарріс затримали чоловіка зі зброєю. Згодом правоохоронці встановили, що він перебуває у розшуку.

Джерело:

CNBC

Інцидент стався у штаті Колумбія.

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Що відомо про затриманого

  • Полу Мюррею – 31 рік.
  • У Техасі чоловіка оголосили в розшук.
  • Біля резиденції політикині Гарріс Мюррея затримали правоохоронці із Секретної служби.
  • В автівці чоловіка виявили гвинтівку та патрони.
  • Мюррею інкримінують незаконне носіння зброї та зберігання незареєстрованих боєприпасів.
Зверніть увагу! Гарріс тимчасово не мешкає у своїй резиденції у Колумбії. Наразі політикиня не коментувала інцидент.

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Хто така Камала Гарріс

  • Камала Гарріс – перша жінка на посту віцепрезидентки США. Присягу склала 20 січня 2021 року.
  • Раніше політикиня також була першою в історії Каліфорнії жінкою-генеральним прокурором та першою сенаторкою з індійським корінням.
    Свого часу Гарріс не балотувалася на пост президента США, щоб підтримати свого соратника Джо Байдена.