У Маріуполі окупанти принесли квитанції за комуналку власникам повністю зруйнованого будинку

Цинізм представників окупаційної "влади" Маріуполя зашкалює. Поряд зі зруйнованим будинком у місті помітили квитанції за комунальні послуги.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на допис радника міського голови Маріуполя Петра Андрющенка.

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Квитанції залишили на фоні руїн будинку

"Просто вогонь", – прокоментував Петро Андрющенко цю ситуацію.

Він опублікував фото, на яких видно квитанції на оплату за спожиті комунальні послуги будинку по вулиці Гвардійській, 40.

Папірці окупаційного "Енергосвєта" та, ймовірно, інших комунальних структур залишили на зруйнованих воротах та поклали зверху камінець для "надійності".

Позаду видно руїни чийогось помешкання – жодних комунікацій там абсолютно не залишилося.

До слова, це не єдиний прояв цинізму росіян у Маріуполі. Так, вони у місті уже запровадили пільгові іпотечні програми та наживаються на них. Також окупанти знімають у Маріуполі серіали та організовують ідеологічні табори для українських дітей. А ще – знищують історичні будівлі, замінюючи їх новими забудовами.

Окупанти принесли квитанції за комуналку до зруйнованого будинку / Фото Петра Андрющенка