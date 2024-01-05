На Волині правоохоронець збив підлітка: ДБР розслідує смертельну ДТП

На Волині правоохоронець на службовому автомобілі на смерть збив 14-річного підлітка. За розслідування справи взялося Державне бюро розслідувань.

Попередньо, правоохоронець був тверезий. У пресслужбі ДБР розкрили подробиці трагічної аварії.

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Правоохоронець збив на смерть підлітка

У ДБР повідомили, що аварія сталась 4 січня близько 20:00 у селі Пульмо Ковельського району, на вулиці Незалежності. У цей момент на вулиці йшов дощ, а автівка, за кермом якої був правоохоронець, рухалася на високій швидкості.

Водій службового автомобіля, правоохоронець, не обрав безпечної швидкості, не врахував дорожньої обстановки під час дощу та скоїв наїзд на пішохода. 14-річний юнак рухався в попутному напрямку. Від отриманих травм хлопець загинув на місці події,

– мовиться у повідомленні.

Відомо, що працівники ДБР почало розслідування за фактом трагічної ДТП. Слідчі відкрили кримінальне провадження за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху (ч. 2 ст. 286 ККУ).

Хлопець повертався додому з сестрою

У коментарі "Район.Шацьк" староста села Оксана Тумік розповіла, що 14-річний хлопець повертався із молодшою сестрою додому. Вони проводили подружку додому. Санкція статті передбачає від трьох до восьми років тюрми.

Сестра хлопця говорить, що автомобіль їхав дуже швидко. Очевидці також розповідали, що водій був тверезий.

Слідство не розголошує, у якому саме підрозділі працює чоловік. Однак видання ZAXID.NET з власних джерел стало відомо, що мовиться про прикордонника.