Біля Шумів підірвався український військовий

На Донбасі неподалік Шумів 3 квітня загинув український боєць. Він підірвався на невідомому мінно-вибуховому пристрої.

Трагедія трапилася у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ".

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Військовий отримав бойове травмування. На жаль, він не вижив.

На місці події працюють посадові особи військової частини та група оперативного реагування Військової служби правопорядку ЗСУ.

Редакція 24 каналу висловлює родині загиблого українського захисника щирі співчуття.

офіційними дани

на 5 місці у світі за кількістю жертв інцидентів, пов'язаних з протипіхотними мінами і боєприпасами. Загалом з початку війни через вибухові пристрої загинуло та постраждало 1190 людей.

Останні втрати на Донбасі

З 1 січня у зоні ООС загинуло щонайменше 27 наших військових. Все тому, що окупанти цинічно порушують домовленості про режим тиші та обстрілюють позиції ЗСУ.

26 березня біля Шумів загинуло 4 українських бійців: Сергій Коваль, Максим Абрамович, Сергій Гайченко та Сергій Барнич.

За даними ООН, Україна є серед лідерів за кількістю замінованих територій. Зами, мінами всіяно близько 7 тисяч квадратних кілометрів Донбасу. Крім того, наша країна –



Карта окупованих територій Донбасу / Інфографіка 24 каналу