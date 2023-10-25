У Севастополі ракета впала дуже близько до складу зброї Чорноморського флоту Росії, – ЗМІ
Тимчасово окупований Крим останнім часом систематично атакують дронами та ракетами. Цього разу одна із таких ракет впала надзвичайно близько до складів зброї Чорноморського флоту Росії.
У тимчасово окупованому Севастополі ракета впала за пів кілометра від складу озброєння Чорноморського флоту Росії. Це сталося під час атаки 24 жовтня, пише 24 Канал.
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Це вже друга атака за тиждень
У окупованому Севастополі одна з ракет впала у лісі, поблизу якого розташована військова частина ворога.
Мовиться про район селища Сахарна головка. Там також розташовані склади озброєння Чорноморського флоту Росії.
Внаслідок падіння ракети ліс спалахнув, проте територія складів не постраждала.
В районі селища Сахарна Головка 18 жовтня в тимчасово окупованому Криму прогриміли гучні вибухи. Згодом з'явилось припущення, що саме могло бути під ударом.
"Кримський вітер" писав, що, ймовірно, координати центру вибуху – 44.626441, 33.583587. У цьому місці розташована база ракетного та мінно-торпедного озброєння 758 центру Чорноморського флоту окупантів.
Водночас пабліки загарбників запевняють, що в районі цього населеного пункту російський флот нібито "відбив атаку повітряних цілей". Також телеграм-канали ворога закликали зберігати спокій та "довіряти лише офіційній інформації". До речі, згодом вони опублікували повідомлення, у якому йдеться про "збиття ворожої ракети".
Також ЗМІ стверджують, що в цей район уже прилітала ракета 23 вересня. Тоді внаслідок цього загибла одна особа та ще 2 – дістали поранення.
До речі, росіяни тоді стверджували, що нібито успішно спрацювала протиповітряна оборона, однак партизани з руху "Атеш" це заперечили.
Вибухи у Севастополі 24 жовтня: що відомо
- Ввечері у Севастополі пролунали гучні вибухи, після чого на півострові оголосили повітряну тривогу.
- За інформацією місцевих, звуки чули в районі Балаклави, тобто на півдні тимчасово окупованого міста. Місцеві жителі повідомили в соцмережах, що в деяких будинках повилітали вікна.
- Очільник окупаційної влади Севастополя Міхаіл Развожаєв згодом написав, що це нібито були "штатні заходи в акваторії", зокрема з використанням реактивних бомбометів.