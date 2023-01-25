"Все за**ись": люди сприйняли за пожежу запуск генератора в ТЦ в Києві
У середу близько 14:00 у Києві та області пролунала сирена повітряної тривоги. А уже через годину почали поступати повідомлення від очевидців про те, що палає ТРЦ Dream Town.
Так, кияни у місцевих телеграм-каналах повідомляли про сильне задимлення біля одного зі входів до торгового центру. Вони сприйняли це за пожежу, повідомляє 24 Канал.
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Біля одного з входів до ТРЦ була сильна задимленість
Зокрема, вони у мережі опублікували відео, на яких можна побачити, як біля будівлі підіймається густий дим. Варто зазначити, що ТРЦ Dream Town – це один із найбільших торгово-розважальних центрів Києва.
Попри сильне задимлення станом на 15:00 надзвичайникам столиці не надходили виклики через ймовірну пожежу. Однак коли у ДСНС дізналися про ситуацію – відправили на місце інспектора. Як повідомила речниця ДСНС Києва Світлана Водолага, інформація про надзвичайну ситуацію не підтвердилась.
Задимлення біля ТРЦ Dream Town: відео
Очевидці повідомляли про сильну задимленість біля ТРЦ / Фото телеграм-каналів
Дим не був наслідком пожежі
Ці повідомлення у мережі побачив й співвласник ТРЦ на Оболоні Григорій Корогодський. Він на своїй фейсбук-сторінці підкреслив, що причиною задимлення була зовсім не пожежа чи прильот ворожої ракети.
Насправді ж такі клуби диму випускав генератор, який запустили вперше. За його словами, ситуація перебуває під контролем.
Коментар щодо задимлення співвласника ТРЦ / Скриншот
Неправильна експлуатація генератора може призвести до трагедії
- Зазначимо, що генератори вимагають дотримання правил безпеки, адже нехтування ними може призвести й до трагедії. І причина не лише у можливій пожежі, а й в чадному димі. Саме тому їх, наприклад, не можна встановлювати близько до приміщень чи безпосередньо у домі.
- Через ігнорування таких правил, наприклад, в Івано-Франківську 5-місячний малюк потрапив у реанімацію. Усе через те. що сусід вирішив встановити генератор на балконі. На щастя, малюк вижив.
- Однак щастить так не всім. Так, у грудні на Закарпатті у приватному житловому будинку знайшли подружжя без ознак життя. Згодом з’ясувалося, що вони могли отруїтися чадним газом.