Біля ТЦ в Кременчуку люди в сльозах шукають своїх близьких: емоційні кадри з місця трагедії

Російські загарбники завдали нещадного ракетного удару по торговому центрі в Кременчуку на Полтавщині. Під час обстрілу в ньому перебувало тисячі цивільних людей, вже відомо про загиблих та поранених.

Після оголошення повітряної тривоги у Кременчуку пролунали потужні вибухи. Голова Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін одразу підтвердив, що держава-агресорка вгатила ракетами по місту.

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Згодом стало відомо, що влучили у торговий центр "Амстор". Зазначається, що, на жаль, всередині будівлі перебувало тисячі цивільних людей.

Багато місцевих після повідомлення про влучання ракети одразу ж відправились на місце трагедії. Зараз люди в сльозах намагаються знайти своїх родичів та близьких, які під час ракетного удару перебували всередині торгового центру.

Люди в сльозах чекають на інформацію про близьких: дивіться відео