Біля українських кордонів нічого неочікуваного не відбулося, – міністр оборони

Станом на ранок 16 лютого ситуація на кордонах України залишається стабільною. Українська розвідка не бачить нічого неочікуваного.

Про це сказав міністр оборони Олексій Резніков під час марафону до Дня єднання, повідомляє 24 канал.

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Резніков наголосив, що українська розвідка зберігає пильність та бачить усе.

Ми на постійному зв'язку з партнерами, наші дані співпадають і наша країна готова до будь-яких сценаріїв. Сьогодні зранку, як і кожного дня, я отримав чергове зведення з цифрами і фактами, і вони повністю відповідають нашим прогнозам, і не містять нічого неочікуваного,

– повідомив глава Міноборони.

Він нагадав, що основа оборони країни – це Збройні сили України. У 2021 році їхня чисельність складала 250 тисяч осіб, а з 1 січня 2022 року ця кількість зросла ще на 11 тисяч осіб. Міністр також наголосив, що вище військове керівництво ЗСУ не лише досвідчені військові, а й герої, які на практиці знають, що таке війна.

"Хочу, щоб усі розуміли: командування нашої армії складають бойові генерали, які засвоювали військову науку не тільки за книжками, а безпосередньо на фронті, які чудово знають, хто наш ворог і як його зупинити", – зазначив Резніков.

Володимир Зеленський 14 лютого підписав указ про відзначення в Україні 16 лютогоСеред іншого в указі передбачається з 1 березня 2022 року підвищення грошового забезпечення військовослужбовців ЗСУ на 30%.

Додамо, що 15 лютого Росія повідомила про завершення низки військових навчань. Проте про повне завершення заходів ще не мовиться. Інформацію про відведення російських військ підтвердив і Володимир Путін під час зустрічі з канцлером Німеччини Олафом Шольцем. Однак очільник Кремля заявив, що більше обговорювати "нема що".

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