Біля узбережжя Каліфорнії трапився масштабний розлив нафти

У США поблизу узбережжя Південної Каліфорнії стався масштабний розлив нафти. У результаті інциденту відчутно постраждала місцева фауна.

За інформацією влади міста Гантінгтон-Біч, у води округу Оріндж розлилося понад пів тонни нафти.

Раніше Росіяни розлили нафту в Чорне море на курортному узбережжі: відео

Розлив нафти у Каліфорнії

Інспекторка округу Оріндж Катріна Фоулі пояснила, що розлив нафти спричинила несправність трубопроводу, з'єднаного з нафтовою платформою.

У компанії Amplify Energy, якій належить трубопровід, згодом проінформували, що його відключили.

Наслідки інциденту для фауни

Інцидент мав жахливі наслідки для місцевої фауни. Зокрема, на пляжі з океану виносить мертвих птахів та риб.

Берегова охорона США розгорнула плавучі бар'єри, аби спинити подальше розповсюдження нафти, зокрема, на територію місцевого екологічного заповідника.

Крім того, влада Гантінгтон-Біч через розлив нафти була змушена скасувати останній день щорічного авіашоу.

До слова, це один із масштабніших розливів нафти в історії Південної Каліфорнії.



У Каліфорнії – масовий розлив нафти в океан / Фото АР

Попередній схожий інцидент у Каліфорнії

У 1990 році через аварію нафтового танкера у Гантінгтон-Біч в океан потрапило приблизно 1,6 мільйона літрів нафти.

Інцидент призвів до того, що там масово гинула риба та птахи.

Розлив нафти трапився у місті Гантінгтон-Біч: дивіться карту