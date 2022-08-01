Біля узбережжя Румунії військові водолази знешкодили морську міну
Джерело:Ministerul Apararii Nationale
Біля узбережжя Румунії у Чорному морі виявили морську міну. Аби її знешкодити, військові водолази мусили її виловити та перевести в інше місце.
Міністерство оборони Румунії повідомило про виявлення морської міни відомої, як тип ЯМ – якірна мала.
Важливо Загроза ударів – висока: у Чорному морі окупанти розмістили 18 бойових кораблів і катерів
Вона дрейфувала ввечері 31 липня в румунських територіальних водах. Від узбережжя Румунії її відстань була приблизно 2 морські милі або ж 3,6 кілометра. Крім того, навпроти був курорт Ефоріє.
Водолазна група EOD (Explosive Ordnance Disposal) Військово-морських сил Румунії перевезла міну в безпечне місце та знищила вибухом,
– повідомили в Міністерстві оборони Румунії.
Дивіться світлини від Міністерства оборони Румунії: міна біля узбережжя Румунії
Нагадаємо, що 28 березня 2022 року Румунія вже виявляла міну у Чорному морі. Це підтверджувало й Міноборони Румунії. Дрейфуючу міну помітили моряки з румунського риболовецького судна "Олімпус-1".
Останні новини щодо небезпек мін
- У Миколаївській області стався трагічний випадок. На узбережжі Коблева двоє людей підірвались на міні. Люди пішли купатись в море, хоч діє сувора заборона. Про це розповів глава Миколаївської ОВА Віталій Кім.
- Російські військові цинічно порозкидали свої міни на узбережжі Лазурного в Херсонській області. 3 червня на одну з них наступили 3 цивільних.
- Черговий інцидент трапився у курортному селищі Кароліно-Бугаз Одеської області. Під час запливу в морі підірвався на міні та загинув відпочивальник, а ще один чоловік отримав контузію.
До теми – на пляжі Одещини вибухнула міна: дивіться відео