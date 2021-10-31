Біля вокзалу в Полтаві намагалися викрасти чоловіка

У Полтаві неподалік Київського вокзалу двоє невідомих силою намагалися посадити в авто чоловіка. Ба більше, вони погрожували йому ножем. У підсумку той почав тікати, але зловмисники кинулися за ним.

Отримавши повідомлення, на місце інциденту виїхав екіпаж роти ТОР (тактико-оперативне реагування). Про подію у поліцію повідомили 30 жовтня.

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Викрадачі були озброєні

Правоохоронці оперативно розшукали автомобіль, на якому могли пересуватися імовірні зловмисники. Там вони виявили бейсбольну биту та два розкладних ножі.



Зловмисники мали з собою биту та ножі / Фото Патрульної поліції Полтавської області

На місце патрульні викликали слідчо-оперативну групу для подальшого з'ясування обставин.

Більше подробиць інциденту в Патрульній поліції не розповіли. На сайті Нацполіції Полтавської області наразі немає жодної інформації про це.



Затримав викрадачів екіпаж роби ТОР / Фото Патрульної поліції Полтавської області

У Львові викрали 19-річну доньку бізнесмена

На початку жовтня у Львові місцевий бізнесмен звернувся до поліції з заявою про викрадення доньки. Чоловік розповів, що зловмисники вимагали в нього 2 мільйони євро. Крім того, йому погрожували: якщо не передасть гроші, то завдадуть дівчині шкоди.

Поліція викрила зловмисників у той самий день. Ними виявилися троє хлопців віком 17, 19 та 25 років. Також у викрадачів була 17-річна спільниця.

Усім уже обрали запобіжні заходи. Їм загрожує до 7 років за ґратами.