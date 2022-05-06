Біля Зміїного горить російський фрегат, – ЗМІ

Росіяни продовжують втрачати свій флот. Так, біля острова Зміїний палає фрегат типу "Буревісник".

Дуже скоро дно Чорного моря може поповнити чергове російське судно. Ним став, зі слів нардепа Олексія Гончаренка, фрегат "Адмірал Макаров", який зараз перебуває у водах біля острова Зміїний.

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Про вибух на судні повідомили ще звечора

Як зазначають у виданні, інформація про вибух на "Адміралі Макарові" з'явилася у соціальних мережах 5 травня ввечері. Тепер же стало відомо, що судно таки спалахнуло.

Наразі відомо про активізацію ворожої авіації у цьому районі акваторії Чорного моря. Крім того, до фрегата вже відправили з тимчасово окупованого Криму рятувальні судна.

Згодом стало відомо, що вибух на фрегаті міг статися внаслідок удару українською протикорабельною ракетою "Нептун". Однак, як зазначив журналіст Сергій Лещенко, інформація попередня та потребує офіційної заяви, яка з'явиться згодом.

Що цікаво: у зведенні втрат окупантів від 6 травня з'явилося ще одне знищене вороже судно. Ми не можемо гарантувати на 100%, що мовиться саме про цей фрегат, але й не виключатимемо цього.

Джерела 24 каналу повідомляють, що фрегат "Адмірал Макаров" з бортовим номером 499 повертається до Севастополя. Від острова Зміїний він відпливає на малому ходу.

У флоті Росії усього три такі фрегати

Зауважимо, що фрегат "Адмірал Макаров" – один із трьох російських фрегатів типу "Буревісник", побудованих у рамках проєкту 11356Р. Загалом планували побудувати 6 таких суден. Ще у 2010 та 2011 році Міноборони Росії уклало відразу два контракти. Кожен корабель на той час повинен був обійтися країні приблизно у 13 мільярдів рублів.