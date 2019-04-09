Біля офісу Зеленського влаштували мітинг пенсіонерів та студентів: виникла сутичка

Біля офісу команди кандидата у президенти Володимира Зеленського у Печерському районі Києва зібрався натовп людей здебільшого похилого віку та студентів. Це зібралися прихильники та противники Зеленського. У штабі Зеленського кажуть, що на членів їхньої команди чинять інформаційний тиск, щоб спровокувати негатив.

У Зеленського переконують, що не знають цілей та мотивів учасників зібрання. А ще там кажуть, що під офіс разом з людьми приїхали деякі телеканали, проте не вказали, які саме.

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За годину до початку акції в команді Зеленського заявили, що під одним із офісів команди невідомі планують провести платний мітинг з імовірними провокаціями.

Журналісти намагалися поспілкуватися з учасниками одного з мітингів. Проте ті відмовлялися озвучувати причину свого візиту під офіс Зеленського. Щоправда, одна з жінок сказала, що прийшла нібито на екскурсію. Багато присутніх не можуть назвати або ж просто не знають ні мету акції, ні навіть те, під чий офіс прийшли мітингувати.

Мітингувальники не озвучили жодних вимог до Зеленського, проте тримали у руках плакати з написами "Зрадників України – за ґрати!".

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Учасники мітингу під офісом Зеленського//Фото: 24 канал



Мітингувальники під офісом Зеленського скандують гасла, які неможливо розчути//Фото: 24 канал

За даними "Громадського", під офісом Зеленського проходять відразу дві різні акції. Учасники першої, а це здебільшого пенсіонери, кажуть, що прийшли до Зеленського як до майбутнього президента, щоб розповісти про корупцію. Другий мітинг зібрав блогер Мирослав Олешко, який вимагає від Зеленського розповісти про його наміри.

Як він буде ховатися, якщо виграє вибори? За "Беркутом", як Янукович?,

– сказав блогер.

Олешко також заявив, що перший мітинг нібито проплачений командою Зеленського, щоб завадити їхній акції.

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Чого вимагають учасники акції-противники Зеленського?

Закликають Зеленського вийти до них і відповісти на озвучені питання.

Відповісти на звинувачення на адресу Зеленського в антиукраїнських і проросійських поглядах.

Відповісти на звинувачення в користуванні автомобілем, який належить бізнесмену Ігорю Коломойському.

Здати аналізи на наявність у крові кандидата у президенти наркотичних речовин.

Прийти на дебати з кандидатом у президенти Петром Порошенком.

Поруч з двома акціями також зібралися молоді хлопці, схожі на "тітушок". Один із них сказав, що прийшов за свободу за закликом Олешка.

Крім цього, окрема група людей прийшла під офіс людей озвучила бажання передати Зеленському список резонансних корупційних справ, які, на їхню думку, не розслідуються чинною владою України та правоохоронними органами.

Через певний час учасники двох акцій побилися. Сутичка виникла після того, як учасники акції на підтримку Зеленського видерли плакат в опонентів. Поліція припинила конфлікт, вивівши з натовпу учасників сутички.

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Дивіться відеотрансляцію з-під офісу Зеленського в Києві:

Столичну владу попередили про проведення масового заходу, повідомили у Київській міській держадміністрації. Заявку на проведення заходу подали троє організаторів: "Український комітет по боротьбі з корупцією", "Спілка офіцерів України" та голова Всеукраїнської профспілки сфер комп’ютерної та інформаційної технологій. Акція заявлена безстроковою та передбачає до 2 тисяч учасників

Зауважимо, що голова профспілки сфер комп’ютерної та інформаційної технологій – Олександр Товстенко. Він відомий тим, що на початку 2019 року написав скаргу на голову Національної суспільної телерадіокомпанії Зураба Аласанію. Тоді керівництво "Суспільного" вирішило звільнити Аласанію. Ймовірно, Товстенко причетний до політсили, близької до кума президента Росії Віктора Медведчука.

Місцем проведення мітингу була вказана вулиця Новоселицька, 7. А метою заходу були вказані захист трудових прав громадян та боротьба з корупцією, а також та захист конституційних прав.

У поліції повідомили, що ситуація на місці події спокійна. Там перебувають правоохоронці, які стежать за дотриманням правопорядку.

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Коли другий тур виборів президента і що про це треба знати? Лідерами першого туру виборів стали Володимир Зеленський (30,24% голосів) та Петро Порошенко (15,95%). Тож у другому турі українці саме між ними обиратимуть президента. Другий тур виборів відбудеться в неділю, 21 квітня. Голосування триватиме з 8:00 до 20:00. Не забудьте із собою прихопити паспорт та тимчасово змінити місце голосування (якщо не плануєте голосувати за місцем прописки). Назвати ім’я нового президента України ЦВК повинна до 1 травня.