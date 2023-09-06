Біографію Суровікіна видалили з сайту російського міноборони

Із сайту міноборони Росії загадково зникла біографія російського генерала Сергія Суровікіна. Ймовірно, як і про зникнення самого генерала, про "перепис" на сайті в Кремлі мовчатимуть.

На це звернули увагу російські ЗМІ та телеграм-канали. Зазначають, що у розділі військово-космічних військ країни-агресора більше немає інформації про екскомандувача, немає його й у списку командувачів видами збройних сил Росії.

Дивіться також Ні, не можна, – у Путіна заборонили журналістам ставити запитання про Суровікіна



На сайті російського міноборони прибрали біографію Суровікіна / Скриншот росЗМІ

Раніше на сайті оборонного відомства країни-агресора біографія Суровікіна таки була і залишалась там навіть після його зникнення.



Ось так виглядала сторінка раніше / Скриншот росЗМІ

Суровікіна відправили у відставку

Офіційно про відставку суровікіна з посади командувача не повідомлялося, у серпні ЗМІ повідомляли про це з посиланням на джерела.

Тож, очевидно, у Кремлі вирішили не просто мовчати про відставку Суровікіна, а узагалі наче стерти його. Бо ж біографію легко можна було би змінити, на ексгенерал, якби про це власне повідомили офіційно, але ні – краще удати, що Суровікіна і не було на посаді.

До слова, The New York Times з посиланням на джерела напередодні повідомило, що Суровікіна, затриманого після заколоту власника ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина, відпустили.

Куди ж зник Суровікін

Суровікін зник з публічного середовища в червні після того, як лідер найманців і вагнерівці виступили проти російського військового керівництва.

, низка західних ЗМІ називали Суровікіна "людиною Пригожина". За інформацією деяких медіа, він знав про повстання вагнерівців перед його початком.

Цього понеділка, 4 вересня, Суровікін уперше після червневого заколоту з'явився на фотографії, опублікованій у соціальних мережах новинним виданням, яким керує Ксенія Собчак.