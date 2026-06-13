Заяви про біолабораторії в Україні: у МЗС зробили важливу заяву

У США оприлюднили розсекречені документи щодо фінансування біолабораторій у низці країн, зокрема й в Україні. У Міністерстві закордонних справ зауважили, що це чергова хвиля маніпуляцій щодо окремих програм співробітництва у сфері біологічної безпеки та громадського здоров'я в Україні.

Про це йдеться у заяві МЗС.

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Як у МЗС відреагували на заяви про біолабораторії?

В українському МЗС відкинули звинувачення та назвали їх безпідставними. Відомство наголосило, що Україна послідовно виконує свої міжнародні зобов'язання за Конвенцією про заборону біологічної та токсинної зброї та ніколи не здійснювала діяльності, пов'язаної з розробкою, виробництвом або накопиченням біологічної зброї.

В офіційній заяві йдеться, що співробітництво між Україною та США у сфері біологічної безпеки протягом багатьох років було спрямоване лише на зміцнення спроможностей системи громадського здоров'я, епідеміологічного нагляду, лабораторної діагностики, біобезпеки та біозахисту.

Йдеться про звичайну цивільну діяльність, яка відповідає міжнародним стандартам та практикам охорони здоров'я, і не пов'язана з жодними військовими цілями,

– наголосили у МЗС.

Лабораторні установи, які брали участь у відповідних програмах міжнародної технічної допомоги, є діагностичними, науковими або референс-лабораторіями системи громадського здоров'я, ветеринарної медицини або інших наукових установ.

У МЗС зауважили, що заяви про "лабораторії з розробки біологічної зброї" не нові. Росія часто використовує їх у своїй пропаганді уже тривалий час.

Але усі вони були неодноразово спростовані на міжнародному рівні.

Зокрема, у 2022 році на вимогу Росії було проведено офіційний консультативний процес, під час якого були надані всі дані щодо відповідних програм співробітництва, їхніх цілей та механізмів реалізації.

Тоді не знайшли жодного підтвердження заявами російської пропаганди.

Ці ж питання розглядалися в рамках Ради Безпеки ООН, де не було представлено доказів щодо цього.

У грудні 2023 року Україна офіційно підтвердила свою позицію на зустрічі держав-учасниць КБТЗ, наголосивши, що консультативний процес 2022 року вичерпно розглянув зазначені звинувачення, а співробітництво України з міжнародними партнерами у сфері громадського здоров'я повністю відповідає положенням Конвенції,

– повідомили у МЗС.

Там наголосили, що Україна залишається відданою принципам прозорості, міжнародного співробітництва та зміцнення глобальної системи біологічної безпеки.

Тож відомство закликало спиратися на результати міжнародних консультацій та перевірені факти, а не на викривлені інтерпретації чи російську пропаганду.

Нагадаємо, що у розсекречених Штатами документах йдеться про фінансування понад 120 біолабораторій у більш ніж 30 країнах.

Оприлюднення цих матеріалів стало одним із останніх рішень Тулсі Габбард, директорки Національної розвідки США. Вона залишає посаду 30 червня через особисті обставини, а виконувати обов'язки керівника розвідки буде ветеран ЦРУ Аарон Лукас.