Битимусь до останньо краплі крові, – мер Чернігова про нещадний обстріл міста і 33 жертв

Антон Геращенко заявив, що у Чернігові – траур. Від удару російської авіації 3 березня загинуло 33 місцевих жителі.

Радник міністра внутрішніх справ Геращенко розповів, що серед загиблих у Чернігові – жінки та літні люди. Також наразі відомо про майже сотню постраждалих. Лікарні – переповнені. Лікарі та санітари валяться з ніг від втоми, але тримаються.

Зауважте Чернігів розстрілюють великокаліберними ракетами та наносять авіаудари,– міський голова

Мер Чернігова Владислав Атрошенко заявив: востаннє місто так бомбили у 1941 році німецькі фашисти.

Владислав (Атрошенко – 24 канал) сказав мені, що він битиметься з окупантами до останнього патрона. До останньої краплі крові. У нього немає плану Б, тільки план А,

– повідомив Геращенко.

Радник глави МВС наголосив, що рано чи пізно російський льотчик-покидьок побачить відео з тілами загиблих та стражданнями поранених. Він житиме з цим, доки смерть не знайде його.

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