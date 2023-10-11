Почалася ще одна визначальна битва війни в Україні

Росія розпочала великий наступ на Авдіївку – почалась ще одна з визначальних битв війни.

Чому битва за Авдіївку буде запеклою

Авдіївка має стратегічне значення для Росії, оскільки фактично є воротами в окупований Донецьк – основний комунікаційний вузол на окупованих територіях. Для того, щоб закріпитись на захопленому Донбасі, російському президенту Владіміру Путіну потрібно відсунути лінію фронту від Донецька.

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У 2022 році російські війська вели наступ на Авдіївку, намагаючись глибоко охопити місто з обох флангів. Однак російський наступ був зупинений героїчним спротивом українців.

Битва за Авдіївку буде більш запеклою, ніж битва за Вугледар взимку.

Наявність щільної забудови Донецька та Ясинуватої сприяє прихованим діям, розгортанню серед житлових районів артилерії, прихованим діям бронетехніки. Росія зосередила значні сили авіації, яка використовує високоточну зброю, велику кількість снарядів, які могли отримати від Північної Кореї та Ірану.

Росіяни намагаються створити велику перевагу у дронах. Російські дрони разом з артилерію застосовуються для ураження передових позицій. Ворог намагається відкрити шлях своїй піхоті та танкам, щоб проломити бойові порядки наших військ, в першу чергу застосуванням великої кількості високоточних боєприпасів.

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Сили оборони України мають переваги у цьому районі

Основний удар окупанти завдають з півдня Авдіївки. На відміну від першого наступу на Авдіївку, який тривав з липня 2022 року по березень 2023 року, зараз захоплення міста заплановане по коротшій дузі. Однак росіяни намагаються уникнути боїв у міській забудові й створити загрозу оточення для наших військ у місті.

Ситуація дуже серйозна, битва за Авдіївку потребує зосередження усіх ресурсів.

У Сил оборони України також є свої переваги у цьому районі. Ми добре розуміємо, куди та як планує йти ворог. Тепер ці переваги треба реалізувати. Перед нашою артилерією та ударними дронами є багато цілей.

Почалась дуже важка битва.