Сирський розповів, чому ворог зміг захопити Бахмут і яким було співвідношення втрат

Російська армія поклала велику кількість свого особового складу, щоб захопити місто Бахмут в Донецькій області.За втратами солдатів битва за цей населений пункт стала однією з найбільших для окупантів.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на слова головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського в інтерв'ю для ютуб-каналу "Бомбардир".

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Чому Росія змогла взяти Бахмут під свій контроль

Сирський наголосив, що Бахмут готувався до оборони, і це дійсно факт.

В принципі, всі підступи, всі висоти до цього міста були підготовлені. Вони були обладнані належним чином, і про це свідчить, що бої за ці укріпрайони тривали довгий час,

– пояснив генерал.

Він також зауважив, що ці райони були обладнані достатньою кількістю залізобетонних конструкцій, і вони зіграли свою роль і в обороні. Саме місто було обладнано не тільки ззовні, а і всередині з бронековпаками, ровами, польовими укріпленнями та відповідними захисними спорудами. Тобто свою, за словами головнокомандувача ЗСУ, вони точно відіграли.

Сирський також зауважив, що не варто забувати, що під час штурмів Бахмута противник застосовував свої найкращі війська. А саме ПВК "Вагнера".

"Вагнерівці використовували всі типи озброєння. Вони залучали і авіацію збройних сил, тобто були бомбардування, використовували артилерію", – пояснив генерал.

Він також навів приклад історію одного російського артилериста, де той стверджував, що за день боїв використав приблизно 200 снарядів 152 калібру. Це, як пояснив Сирський, велика цифра.

Яким було співвідношення втрат у Росії та України у боях

Олександр Сирський підкреслив, що саме в Бахмуті ПВК "Вагнера" знайшла фактично свою загибель. Тобто вона як організація, як структура була знищена.

Пригожин, коли виступав та підбивав підсумки боїв за Бахмут, він зазначив, що ПВК "Вагнера" втратила тільки вбитими 20 тисяч своїх бійців. А ми підрахували, що втрати ворога вбитими були близько 23 тисяч. Тобто в принципі у нас таких великих розходжень не було,

– зазначив генерал.

Головнокомандувач ЗСУ зауважив, що, вважаючи, за те, що чисельність вагнерівців, які вони декларували, була 50 тисяч, а втрати та співвідношення ранених і вбитих було 50/50, то можна сказати, що фактично всю бойовий компонент вони втратили саме в Бахмуті.

"Наші втрати також всім відомі. Я просто можу зазначити, що найменші втрати наші, і найбільші у ворога якраз були в Бахмуті. Колись міністр оборони на той час Резніков виступав і наводив цифри, що це 1 до 7 і більше. Таких втрат у ворога ніде більше не було", – резюмував Олександр Сирський.