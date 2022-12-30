Бахмут – сакральна ціль Пригожина, який веде війну з російським генштабом, – Піонтковський

Битва за Бахмут — це не війна Росії з Україною, а Євгєнія Пригожина з російським генштабом. Місто є сакральною ціллю для керівника ПВК “Вагнера” та його кримінальників.

Про це в ефірі 24 каналу заявив російський публіцист та опозиційний політик Андрій Піонтковський. За його словами, Владімір Путін для досягнення мети надає Пригожину колосальну кількість частково мобілізованих.

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"Він їх бере, викладає трупами, кожного дня на 5 метрів просувається. Взяття Бахмута розв’язало б руки Пригожину в цій громадянській війні, яка ведеться в Росії", – пояснив Піонтковський.

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Опозиціонер вважає, що всі кремлівські лідери створюють власні ПВК, бо вже почали бійку за спадок Путіна, який може складати 300 мільярдів доларів.

Андрій Піонтковський додав, що не вважає Рамзана Кадирова учасником боротьби за владу в Росії, адже він давно поводить себе, як голова незалежної держави й оголосить себе таким наступного ж дня після падіння Мелітополя.

На думку Піонтковського, головне одкровення для кремлівських пропагандистів — це нездатність російської армії одержати перемогу, серйозні помилки держави. З цим фоном російський політичний клас, який ще не відмовився від своїх імперських фашистських амбіцій, входить до 2023 року.

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