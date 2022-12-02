Росія не здатна змінити хід цієї війни, а невзяття Бахмута – це вишенька на торті, – Арестович

Росія не здатна змінити хід війни глобально ніяк. Вона не може взяти навіть такий невеликий населений пункт, як-от Бахмут, де зосередила свої найбільші сили.

Про це розповів радник глави Офісу Президента України Олексій Арестович, повідомляє 24 канал. Раніше повідомлялось про те, що Бахмут – це капкан для російських окупантів, з якого не вибратись.

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Росія не зможе змінити хід війни

Арестович зазначив, що Росія не може змінити хід війни вже ніяк, ніякого ресурсу в росіян для цього вже немає. Найдурніші ще цього не зрозуміли, люди середнього складу розуму ще намагаються знайти якісь додаткові ресурсі, але найрозумніші затямили, що Росії вже нічого не допоможе.

У Росії, як у соціосистеми, я категорично стверджую, не залишилось нічого, що здатна породити Росія, що може змінити хід війни. На друга хвиля мобілізації, ні повна мобілізація не здатні цього змінити. Невзяття Бахмута – це вишенька на торті,

– зауважив радник глави Офісу Президента України.

Росія кинула всі сили на Бахмут

Він продовжив, що Росія зосередила довкола Бахмута фактично всі свої сили. Однак 40 російських БТГ нічого не можуть зробити проти 2 українських бригад (6 БТГ). А що ж тоді буде на тих напрямах, де сили українських і російських військ будуть рівні, або ЗСУ переважатимуть.

"Вони прекрасно знають, що в Харківській операції силі були менші сили проти більших сил. Хто б там що не розповідав наших було менше. Найрозумніші вже зрозуміли, що вони гарантовано програють цю війну", – наголосив Арестович.

Арестович про те, що Росія не здатна змінити хід цієї війни: дивіться відео

Бахмут – це пастка

За його словами, найрозумніші також розуміють, що Бахмут – це пастка, така, якою свого часу був Донецький аеропорт. Наші війська заманювали туди росіян 243 дні й ворог зазнавав колосальних втрат заради порожньої зруйнованої коробки. Нині ЗСУ спіймав ПВК Вагнера на ПВВ (почутті власної важливості).

ПВК втратила авторитет, який здобула раніше. Зруйнована остання легенда, тож недарма зеків з Дальнього Сходу дістають. Не може нічого Росія, як соціосистема, породити,

– підкреслив радник голови Офісу Президента України.

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