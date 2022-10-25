Росіяни готуються битися за Херсон і поки не хочуть відступати, – ISW

Окупанти готуються до битви за Херсон і не готові так просто залишати окуповане місто. Вони справді переправляють частину військ на другий берег Дніпра, однак поки не збираються відступати.

Вони готують собі підґрунтя, щоб мати можливість швидко і максимально комфортно втекти у разі програшу. Водночас росіяни зводять фортифікаційні споруди та збирають групи тероборони, щоб оборонятися.

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Окупанти готуються до оборони Херсона

Росіяни проводять поступову евакуацію окупаційних цивільних установ та представників керівництва. У Генштабі України розповіли, що силовики у Херсоні звільнили в'язнів та планують долучити їх до оборони міста.

За даними Інституту вивчення війни, окупантські війська продовжують мінувати мости й переправи у різних місцях Миколаєва та Херсонщини. Крім того, вороги створюють там шляхи відступу.

Попри це, російські війська ще не починали повноцінний вихід з області. В ISW припускають, що ЗСУ відвоюють верхню частину Херсонщини до кінця 2022 року.

Російські мільблогери вже не кричать так впевнено про перемогу. Наративи в російському інформаційному просторі змінилися з "нас нє пабєдіть" на те, що "тимчасова капітуляція" – це не так страшно, адже згодом можна повернутися.

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Прогноз від Буданова, чи вдасться звільнити Херсон до кінця року

Очільник ГУР Міноборони Кирило Буданов заявив, що ЗСУ можуть звільнити Херсон до кінця року. Однак росіяни активно готуються до оборони міста, тому це не буде так просто.

Буданов стверджує, що у росіян є значний ризик потрапити в оточення. Зокрема, якщо ЗСУ вдасться взяти контроль над каховською дамбою, перед окупантами постане вибір: тікати або ж опинитися у пастці.

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