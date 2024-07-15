В УДА "Південь" сказали, на якій стадії битва за Крим і Чорне море

Деокупація Кримського півострова та домінування у Чорному морі – одна з пріоритетних цілей Збройних Сил. Наразі українські військові активно працюють над цим й вже мають суттєві успіхи, але сам процес довготривалий.

На сьогодні Крим – це зона бойових дій, сказав 24 Каналу речник Української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук. Він зауважив, що наші бойові "комарі" кожного вечора літають на півострів.

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Ще не фінал

Речник Української добровольчої армії "Південь" переконаний, що військове керівництво України має розрахунки сил та засобів необхідних для руйнування логістичного ланцюжка з Росії до анексованого півострова – Кримського мосту.

Ймовірно, існує далеко не один сценарій того, як, що і коли відбуватиметься,

– мовив Братчук.

Росіяни розуміють ризик перебування у Криму, тому поступово передислоковують ракетоносії Чорноморського флоту до Новоросійська, також розвивається база в тимчасово окупованій Абхазії.

До слова, 15 липня Росія вивела свій останній сторожовий корабель з Криму. Проте це не означає, що наша битва за Чорне море та Кримський півострів виходить на фінальну стадію. Росіяни просто намагаються убезпечити флот від майбутніх ударів.

Битва далеко ще не виграна, але бої, в яких Сили оборони здолали ворога, дають сьогодні підстави розраховувати на те, що етап демілітаризації Криму закінчиться і почнеться етап деокупації українського півострова,

– зазначив Братчук.

За його словами, звільнення півострова напряму залежатиме від постачання зброї, зокрема далекобійних ракет TAURUS, а також від ситуації на лінії бойового зіткнення.

"Процес іде. Він довготривалий, але в історичному розрізі все швидкоплинно відбувається. Понад два роки повномасштабного вторгнення, а ми вже говоримо про руйнування мосту, сухопутні операції. Все буде, але не поспішаємо, нічого не анонсуємо", – додав речник Української добровольчої армії "Південь".