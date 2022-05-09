Битва за острів Зміїний: колись Голлівуд зніме про це фільм

Колись про це американці будуть знімати фільми. Всі ці кінозірки з Голівуду будуть розквартировані в одеських готелях - місцеві почнуть пізнавати Анджеліну Джолі.

Як варіант, у Джолі буде роль якогось оператора AWACS чи секретаря американського посольства однієї з причорноморських країн, що передає до Вашингтону ситуацію навколо острова Зміїний. Десь там під Одесою у неї воює її знайомий – оператор "Байрактара", з яким вони познайомились в Туреччині на виставці озброєнь.

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Сценарій блокбастеру

Отже, під вечір 5-го травня почали розганяти інформацію, що наші потопили чи принаймні підбили російський фрегат проєкту "Буревестнік". Чомусь одразу мова зайшла про "Адмірал Макаров", хоча там якраз нещодавно поруч плавав/ходив його близнюк "Адмірал Ессен".

Так чи інакше, але на ранок ЗСУ додало до кількості підбитих росіян "+1" катер/корабель росіян. Багато радощів в наших пабліках – повне несприйняття у росіян. Зрештою щось, наче, стріляло по чомусь, може, влучили. Наче, було якесь відео про палаючий фрегат (але то може бути з комп'ютерної гри) + активність авіації всіх сторін в тому районі. Хм... Далі, начебто, була активність карет швидкої в Севастополі – когось кудись везли швидко лікувати. Поранені звідкись? Так пройшло 6-е травня.

А ось на ранок 7-го травня ЗСУ почала викладати один за іншим відео з роботою "Байрактара" по черговим цілям на Зміїному. Одне-два офіційних відео, одне довше від самих операторів.

На відео десь о 4-й ранку 7-го травня" Байрактар" знищує на причалі Зміїного десантний катер проєкту 11770 ("Серна") з комплексом зенітно-ракетного захисту росіян - чи то "Тор", чи то "Панцирь". Плоскодонний маленький катер для спеціальних операцій, що міг доставити на острів важку техніку, але щоб перекинути туди умовний дивізіон ЗРК чи купу артилерії, то треба робити багато ходок на острів.

Знищення російського гелікоптеру на острові Зміїний – дивіться відео:

Саме цього проєкту у них залишається ще один катер, але є ще два схожого проєкту 1176. Але це ще треба без пригод дійти до острова по морю (а це все таки катери класу "річка-море"). Є ще 4-6 десантних катерів, але піхоту та легке озброєння перекинути не проблема, а ось техніку…

Біля "Серни" ще можна побачити один катер. Мені він схожий на катер проєкту "02510" БК-16 (довжина десь 16 метрів, рубка попереду + візуальний трикутник перед рубкою) – їх теж два в тому ж таки 170-му дивізіоні тральщиків ЧФ Росії, куди приписані дві "Серни".

Хто ж це зробив?

Вдень пішли фотки порівняння острова між 6-м та 7-м травня. Чітко видно силует притопленої "Серни" біля причалу Зміїного + багато знищених споруд. Хто, коли і чим це зробив? Зграя "Байрактарів" рознесла всі споруди?

Потім пішло відео з "Байрактару" зі знищенням російського арсеналу та піхоти на острові. Виявляється, що вночі по острову працювала українська авіація, а фільмував це ще один Байрактар. Я так розумію, що там реально працює ціла зграя безпілотників ЗСУ.

Отже, російська спроба створити свою військово-морську базу з можливістю контролю Одеси та гирла Дунаю не вдалась.

Що цікаво, на ранок 7-го ЗСУ не оновила кількість підбитих російських катерів/кораблів, хоча сам обстріл був формально ще 7-го зранку. Чи буде оновлена ця статистика завтра зранку на ще один підбитий російський катер? Якщо ні, то тоді скоріш за все "Адмірал Ессен/Макаров" не підбивали, а ми дивимось відео з затримкою в один день, тоді показники дати на відео спеціально ставлять з запізненням. Чи дати накладаються вже після обробки? Але "Серна" з'являється на фотках таки 7-го числа. Хм. Чекаю таки на +1 до катерів.

Шедевр від ЗСУ / Скриншот

Повертаємось до росіян

Там "знущаються" з нас, що мовляв "Макаров-Ессен" повернувся до Севастополю чи стоїть там в порту, викладають свої фото. Проблема в тому, що вони почали замальовувати номери – отже фото з номером старі, а хто з "ессенів" стоїть не ясно. Хто плаває – теж. І чи плаває, і чи влучали в нього.

Може так бути, що якраз таки плавали, щоб забезпечити десантування та доставку техніки, "Нептун" таки по ньому запустили (звідси і чутки про влучання) та відігнали (сам відійшов, щоб точно не влучили), а без прикриття далі пішли висаджувати техніку групою десантних катерів, але тут вже прилетіли Байрактари та українська авіація.

Відео з "Байрактарів" росіяни трактують взагалі по-своєму. Мовляв, це вони знищили десант, якийсь український десантний катер "Станіслав" (воно навіть візуально не схоже на "Серпу"). А ще купу "Байрактарів", українських літаків та гелікоптерів.

Їх навіть не напрягає те, що відео викладає спочатку Україна + все потім підтверджується. У них там своя інформаційна правда, аби тільки не визнавати поразок.

Битва за Зміїний триває. Уявіть собі, що ви російський десантник, який залишився один серед гори трупів росіян та розбитої техніки на маленькому острові посеред моря, яке тобі вже не належить. А десь над тобою кружляє "Байрактар".

Пішли голлівудські титри та фраза "To be continued..."