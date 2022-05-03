Битва за острів Зміїний: як знищення "Рапторів" зруйнувало план росіян

Виглядає так, що росіяни вирішили після втрати крейсера "Москва" зробити з острова Зміїний маленьку плавучу нерухому морську базу, наситивши її системами ППО.

Заміна "Москві"

Раніше за ППО повинен був відповідати крейсер, а тепер острів. Це в теорії, але далі щось пішло не так.

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Минулого тижня було дві новини про атаку на острів Зміїний – знищили систему ЗРК "Стріла-10", три зенітки, серверну та машину зв'язку.

Звичайно, росіяни б залюбки затягнули на острів С-300/400, щоб контролювати небо над Одесою. Але перший етап цієї операції не вдався. Підходити до Зміїного великими кораблями небезпечно, але треба ж щось робити з цієї базою.

Чому "Раптор"

Тому на острів почали ходити швидкі патрульні катери "Раптор" – складова ЧФ Росії з 2014-го року, в строю до війни було 17 штук. Екіпаж – 3 людини, озброєння – кулемет 14,5міліметра КПВТ + 2 кулемета 7,62міліметра.

Тобто особливо ніякого озброєння, але його основне завдання швидкість та можливість перевезти до 20 десантників. Катер легкий та швидкісний, тому легко броньований. Від пуль захистись, але не більше.

І ось одразу після знищення перевезеного на Зміїний російського ППО, дійшла черга до цих легких швидкісних транспортників - ще один натяк на те, що Зміїного росіянам не втримати.

Шоу від ЗСУ

Отже, дивимось на відео від ЗСУ. Перший катер "Раптор" знищили на стоянці біла Зміїного о 04:38:14 (UTC+3) з висоти 6,9 кілометра (я так розумію, що то показник висоти).

Знищення "рапторів" – дивіться відео

Далі другий катер, мабуть, починає розуміти, що він наступний, і тікає в море, швидко маневруючи. Але о 04:51:37 (UTC+3) з висоти 6,6 кілометра його розриває ракета з "Байрактара" (а вона працює і по бронетехніці).

Чи потоплені катери?

Виходячи з їх легкого бронювання, вони щонайменше знищені як бойова одиниця. Втрати? Якщо нам пощастило, то від декількох загиблих російських моряків.

Це вам за атаку на наші МБАКи в Керченській протоці у 2018-му році.

Спроба росіян зробити зі Зміїного свою базу не вдалась.

Без ППО в цій ділянці моря всі російські кораблі під загрозою – як не "Байрактар" прилетить, то ще якийсь американський подарунок. Спостерігаємо далі.