Битва за Соледар: чому ПВК Вагнер кинувся на місто

За останні декілька днів росіяни кинули величезні сили на захоплення невеликого міста північніше від Бахмуту – Соледару. Керівник ПВК Вагнера Євгєній Прігожин запевняє, що бойовими діями за Соледар займається виключно його приватна компанія, а це може бути початком громадянської війни в Росії.

Про це 24 Каналу розповів російський публіцист та опозиційний політик Андрій Піонтковський. За його словами, Євгєній Прігожин має величезні амбіції та дозволяє собі образливі висловлювання в адресу вищого воєнного керівництва.

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За що бореться Прігожин

Андрій Піонтковський переконаний, що скажені атаки компанії Прігожина на Соледар – це його боротьба за свої позиції всередині російської влади. Так він конкурує з міністерством оборони Росії, а те, що він безкарно критикує вище військове керівництво під час боїв означає розвал російської державності.

Навколо Прігожина створюється міт великого спасителя Росії. От подивіться того ж Соловйова, Маркова. Вже не Владімір Путін "наше все", складається враження, що вже Прігожин "наше все",

– зазначив опозиціонер.

Окрім цього, як зазначив Піонтковський, Прігожин став частіше собі дозволяти публічні висловлювання в адресу України та її керівництва, які не входять в загальноросійську пропагандистську концепцію.

Андрій Піонтковський розповів як Прігожин бореться за владу: дивіться відео

Мовиться про те, що він віддав належне героїчній боротьбі воїнів ЗСУ та звертався до Володимира Зеленського. На думку Піонтковського – це "каміння в город Путіна", а сам Прігожин бореться за владу в Росії й готується до побудови якихось відносин з Україною після поразки.

Судячи з його поважливих "прокидань", він "грає в довгу" та розглядає можливості відносин з Україною після поразки Росії. Він бореться за владу в Росії,

– сказав публіцист.

Що відбувається в Соледарі