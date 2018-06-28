"Битва омбудсменов": как Москалькова пыталась унизить Украину

Что бы ни делали россияне в последнее время, получаются у них сплошные спецоперации. Вот и уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова 26 июня приехала в Киев не для правозащитной деятельности, а с иной целью. Российского представителя использовали как объект информационной диверсии, целью которой было представить нашу страну как проходной двор для российских "зеленых омбудсменов".

9 июня между президентами Украины и РФ состоялся телефонный разговор. В ходе него Петр Порошенко и Владимир Путин согласовали взаимные визиты омбудсменов к заключенным в обеих странах.

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Уже 13 июня Людмила Денисова отправляется в Россию, где пытается посетить удерживаемых в заключении кинорежиссера Олега Сенцова и журналиста Романа Сущенко. В обоих случаях – безуспешно. О мытарствах украинского уполномоченного по правам человека можно писать отдельный трактат. Таких издевательств и унижений официальной украинской особы россияне до последнего времени не чинили ни разу. Пока что Денисову, пытающуюся посетить украинцев, попросту футболили в России, открыто игнорируя ее обращения и публичные заявления. Надежда на то, что Денисовой все же удастся увидеться с украинскими заложниками, появилась после того, как о своем визите в Украину заявила Москалькова.

Происходящее уже названо "битвой омбудсменов". Российская сторона пытается создать впечатление, что ей удалось обвести Украину вокруг пальца. Мол, наивные украинцы не в состоянии добиться от россиян выполнения высоких договоренностей. Более того! Они выполняют их в одностороннем порядке, несмотря на односторонний отказ от своих обязательств российской стороной. Москалькову-де пустили везде, где она хотела, когда для Денисовой путь к украинцам в российских тюрьмах закрыт. Информационная волна вокруг ситуации с двумя уполномоченными по правам человека уже напоминает зраду вокруг договоренностей о прекращении огня на Донбассе, а именно – что украинским солдатам запрещено стрелять в ответ на провокации оккупантов и их наемников. Встречи Москальковой с моряками "Норд" на фоне мытарств Денисовой в России уже представляется особо неравнодушными гражданами как очередной пример сдачи украинскими чиновниками национальных интересов.

На самом деле все совсем не так. Украинская сторона не давала добро Москальковой на посещение моряков судна "Норд". Ведь моряки не арестованы. Они третий месяц живут в российском посольстве в Киеве, доступ к которому для российского омбудсмена открыт. А вот почему украинские граждане вместо того, чтобы вернуться домой в оккупированный Крым, сиднем сидят в российском дипломатическом представительстве в Киеве – это уже второй вопрос.

Российский омбудсмен планирует посетить осужденного Максима Одинцова, а также встретиться с членами экипажа российского судна "Норд". Целью мониторингового визита является всесторонняя оценка соблюдения прав граждан, в частности условий и порядка их содержания под стражей,

– говорится в заявлении на сайте российского уполномоченного по правам человека.

Что это, если не признание в том, что украинцев в российском посольстве удерживают против их воли? Они же вроде домой хотели, к женам и детям? Так сильно, что даже поддельными российскими паспортами решили воспользоваться для бегства. Возможно, кто-то не дает им возможности выехать в Крым по украинским паспортам? Может, кто-то угрожает украинским гражданам, что в случае пересечения ими административной границы с оккупированным Крымом по украинским документам им грозят репрессии? Таким образом, визит Москальковой к морякам не имеет ничего общего с заботой об их судьбе. Это спецоперация по принуждению Украины признать миф о "русском Крыме" и "русских жителях Крыма". Моряки тут такие же заложники, как и все остальные украинцы, которых россияне удерживают насильно.

Еще одного содержащегося под стражей в Украине заключенного – осужденного на 14 лет "крымского дезертира" Максима Одинцова – Москалькова рассчитывала посетить, поскольку ранее, 16 июня, она якобы встретилась с удерживаемым в Омской колонии гражданином Украины Дмитрием Штыбликовым.

Этот визит должен был пройти в присутствии Людмилы Денисовой, однако российская сторона и тут проманипулировала. Вот как Москалькова отчиталась об индивидуальном визите к Штыбликову: "Наш МИД направил ноту с просьбой о посещении мною в СИЗО Максима Одинцова. Я посетила ранее в Омске осужденного Дмитрия Штыбликова. Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова тоже была приглашена, но она опоздала на самолет и по погодным условиям не успела. Я надеюсь, что на паритетной основе смогу посетить российского гражданина. Однако пока я не получила четкого ответа, что буду допущена к нему. Из ответа уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека видно, что она не против такого посещения и будет о нем ходатайствовать перед украинскими властями", – заявила Москалькова.

Другими словами, отсутствие Людмилы Денисовой на встрече с ним в российской тюрьме было засчитано как ее присутствие. И теперь россияне рассчитывают на "ответную любезность".

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Примечательно, что российский генерал-омбудсмен совершенно не интересуется Агеевым и прочими российскими гражданами, которые содержатся в украинских тюрьмах. России они не интересны.

Для страны-оккупанта сейчас крайне важно показать, что только она может защитить украинских граждан от тех бесчинств, которые сама и учинила. Москалькова, по задумке режиссеров этого фарса, – это "добрый полицейский", который поможет, если украинский гражданин будет хорошо себя вести. А Людмила Денисова – это в российской версии вообще никакой не омбудсмен. Россияне пытаются представить ее забывчивой дамочкой, которая не в состоянии вовремя сесть в самолет. Все происходящее крутится вокруг украинцев. Это показательно. Российская сторона отрицает украинское гражданство как институт. Их омбудсмен ведет себя так, будто посещение Украины – это инспекция в Самаре или Оренбургской области. Это намеренное оскорбление нашей страны в расчете на резкую реакцию общества.

Как бы там ни было, Россия своими действиями пытается сделать Украину виновной в ухудшении здоровья Олега Сенцова, в изоляции Романа Сущенко. "Украинские власти ничего не делают" звучит и сейчас, когда украинский омбудсмен чуть ли не ночует на пороге российской тюрьмы. Приезд Татьяны Москальковой в Киев свидетельствует, что для страны-оккупанта крайне важно воздействовать именно на украинскую аудиторию. Поэтому российские власти врут, поэтому манипулируют, поэтому играют судьбами украинцев, захваченных ими в заложники. Для того, чтобы использовать работу омбудсмена в информационной войне, россияне даже махнули рукой на своих сограждан, встретиться с которыми у госпожи Москальковой была возможность. Стоило всего лишь допустить украинского представителя к заложникам, удерживаемым страной-оккупантом.

"Битва омбудсменов" – это история про разность подходов к ценности человеческой жизни. Российский уполномоченный по правам человека всячески избегает встречи с российскими гражданами, содержащимися в украинских тюрьмах. Столь важный в правовом государстве чиновник в России становится марионеткой в пропагандисткой спецоперации.

В свою очередь, украинский омбудсмен настойчиво требует встречи с украинскими гражданами, публично высказывая недоверие тем отчетам о состоянии здоровья Сенцова и Балуха, которые предоставляет российская тюремная администрация. Однако здесь удивляет уже молчание украинских и международных правозащитных организаций в ответ на унижение украинского омбудсмена. Искусственный характер препятствий, чинимых россиянами для того, чтобы не допустить Людмилу Денисову к Сенцову и Сущенко, очевиден для всех. Вот только нот протеста и громких заявлений по этому поводу не слышно.

Автор: Лариса Волошина. Источник: dsnews.ua

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