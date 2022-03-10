Бій у напрямку Броварів завершися розгромом підрозділу військ Росії, – головнокомандувач ЗСУ

Українські захисники продовжують захищати нашу країну. Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний поділився ще одною перемогою Збройних сил України.

Він повідомив, що вчора був бій на напрямку Бровари. Але він завершився повним розгромом підрозділу російських військ.

До теми ЗСУ розбили танки окупанта у Бородянці на Київщині: потужне відео

Наші сили оборони надійно захищають столицю. Ми будемо "кошмарити" противника, давити його ж технікою і зброєю, не дамо спокою ні вдень, ні вночі. Все буде Україна,

– йдеться у повідомленні.

Українській захисники знищили підрозділ російських військ: дивіться відео

Оперативна інформація рятує життя. Читайте наш телеграм, там ми зараз найшвидші. Цілодобово!

До речі – пропагандисти про війну: дивіться відео