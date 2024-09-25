Бій тривав понад тиждень, 20 окупантів взяли в полон, – ГУР про звільнення заводу у Вовчанську

У вівторок, 24 вересня, стало відомо, що підрозділи ГУР звільнили Вовчанський агрегатний завод від ворога. До того ж вдалося взяти в полон близько двох десятків окупантів.

Сам бій тривав трохи більше, ніж тиждень. Офіцер спецпідрозділу Тимура ГУР МО України з позивним Вікінг розкрив деталі операції зі звільнення Вовчанського агрегатного заводу.

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Звільнення заводу у Вовчанську від ворога

Бій тривав трохи більше як тиждень. Були інтенсивні обстріли з боку противника. Сам противник на заводі чинив чималий опір, але зрештою ми вже завершили виконання завдання,

– поділився розвідник.

Він підтвердив що внаслідок операції спецпризначенці ГУР взяли вояк російської армії у полон.



"На Вовчанському агрегатному заводі до двох десятків противників взято в полон, декілька десятків знищено. Також четверо окупантів намагались залишити завод і були знешкоджені вже за периметром заводу", – повідомив офіцер з позивним Вікінг.