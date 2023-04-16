Російська набожність "у всій красі": в Астрахані люди ледь не побились через великодні "кулічі"

Росіяни вкотре засвідчили, що є "справжніми христинами". Зокрема, у місті Астрахані, що у ворожій державі, люди готові були вибити зуби одне одному, стоячи в черзі по великодні пасочки.

Великдень – це день Воскресіння Христового та радісне свято для християн в усіх куточках світу. Як відомо, громадяни Росії називають себе носіями "канонічного православ'я", однак якщо дивитися на їхню поведінку та вчинки, то видається, що вони можуть лише "канонічно паплюжити віру". Про інцидент, який стався в Астрахані, інформує 24 Канал з посиланням на анонімні телеграм-канали.

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Тиснява та штурханина

Власне, в одному з магазинів Астрахані росіяни просто-таки перед Великоднем готові були побити одне одного, аби отримати "кулічі". На ролику, що поширюється мережею, видно, як вони штурхаються, стоячи в черзі.

Разом з тим – використовують нецензурну лексику, збивають одне одного з ніг та загалом – стовідсотково поводяться не так, як мають це робити "канонічні православні християни".

Тиснява в астраханському супермаркеті через "кулічі": дивіться відео з телеграм-каналів

Зауважимо, що чимало ЗМІ писало про те, що ці пасочки були безплатними, тому й зчинився такий ажіотаж. Однак в самому продуктовому магазині констатували, що товар був звичайним та вартував стільки, скільки й завжди.

Жодних акцій не було, звичайні паски на продаж. Коли паски на прилавку в районі обіду закінчилися, покупці вишикувалися в чергу і навіть не дали співробітнику довезти їх до місця, накинулися на ходу,

– написали ворожі медіа.

Окрім того, вони навели слова російських продавців, які припустили, що цей гамір нізвідки був можливий тому, що в Росії "такі люди". З цим важко не погодитись.

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Для Росії немає нічого святого