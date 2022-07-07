Мер Білгород-Дністровського побився з головою райради

Міський голова Білгорода-Дністровського Віталій Граждан побився з головою райради Григорієм Мельниченком. Інцидент трапився під час засідання, почався скандал.

Навколо чого виник скандал, наразі невідомо. Сутичка закінчилась тим, що політиків розняли силою.

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Журналісти стали свідками бійки політиків

На відео видно, як Григорій Мельниченко почав обзивати Граждана наркоманом та іншими непристойними словами. Реакція не забарилася, розпочалась бійка. Обидві сторони конфлікту сильно лаялись та поливали одне одного брудом навіть після того, як їх розтягнули.

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Граждан та Мельниченко мають проросійські погляди

Український активіст та доброволець Сергій Стерненко зауважив, що обидва політики мають проросійські погляди й навіть цього не приховують.

До слова, нещодавно на Одещині спіймали зрадника, який коригував удари росіян по мосту через Дністровський лиман.

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