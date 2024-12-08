У Києві була сутичка у місці проведення лекторію на тему ЛГБТКІА+: там було багато поліції
У Києві в районі станції метро "Золоті ворота" 8 грудня сталася сутичка на вулиці Івана Франка. Там проводили освітній лекторій на тему ЛГБТКІА+.
На місці також було багато поліції. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на громадську організацію "КиївПрайд".
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Що відомо про сутички біля Золотих воріт у Києві
У своєму інстаграмі в громадській організації оголосили, що захід на тему ЛГБТКІА+ скасовується, а також закликали людей, що хотіли його відвідати, не наближатися до місця проведення – простору Office Repair Together.
Далі у "КиївПрайд" розповіли, що невідомі напали на місце, де збиралися провести лекторій. Також ці люди, ймовірно, нападали на поліцейських, намагаючись прорвати обмежувальний кордон, і кидали димові гранати.
Всі, хто під час нападу опинились на місці проведення події, наразі евакуйовані,
– заявили в організації.
Там також наголосили, що вважають дії нападників не тільки протиправними, а й антиукраїнськими. Наразі команда "КиївПрайду" готує відповідну заяву щодо цього інциденту. В ГО подякували простору Office Repair Together за підтримку та можливість зберегти спокій.
У Києві сталася сутичка поблизу місця проведення лекторію на тему ЛГБТКІА+ / Відео "КиївПрайду"
Інформацію про сутички в районі станції метро "Золоті ворота" також підтвердила у коментарі 24 Каналу заступниця начальника відділу комунікації поліції Києва Анна Страшок.
"Працівники поліції, які були на місці, припинили правопорушення. По завершенню заходу всі розійшлися", – зазначила вона.
Наразі на місці події ситуація спокійна.