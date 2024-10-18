Заборонив згадувати військових: що відомо про Феодосія, який очолив бійку парафіян у Черкасах

У Черкасах у Свято-Михайлівському соборі відбувся конфлікт між парафіянами ПЦУ та вірянами московського патріархату на чолі з митрополитом Феодосієм Снігірьовим. У Київській митрополії пояснили, чи є ця ситуація поодинокою.

17 жовтня стало відомо, що собор перейшов до ПЦУ і стане гарнізонним храмом. Однак, коли прихожани ПЦУ прийшли до храму, то почалися сутички з вірянами УПЦ МП.

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Феодосій "вирізняється" на тлі усього МП в Україні

Представники МП часто вдавалися до провокацій громади, яка хотіла вийти з-під "руського міру". Однак переважно перехід до ПЦУ здійснювався мирно. Випадок у Черкасах є особливим. Про це в ефірі телемарафону розповів митрополит Євстратій, речник Київської метрополії ПЦУ, передає 24 Каналу.

Євстратій повідомив, що місцеву структуру московського партріархату у Черкасах очолює Феодосій Снігірьов , який тривалий час перебуває під слідством як підозрюваний за низкою епізодів.

Зараз його справи перебувають у стадії судового розгляду.

Довідка: Минулого року СБУ виявили в єпархіях УПЦ МП російську пропагандистську літературу та прапор так званої "Новоросії". Також бібліотеку з пропагандистською літературою російських авторів.

"Це людина, яка навіть на тлі інституції МП в Україні, особливо вирізняється промосковськими, проросійськими поглядами", – підкреслив митрополит.

Нещодавно Феодосій дав офіційну вказівку під час богослужінь не згадувати державну владу і військо, а тільки церковне керівництво, що суперечить настановам священного писання.

"Те, що було у Черкасах, – це свідома провокація з боку конкретних осіб, які намагалися створити картинку для російської пропаганди", – каже Євстратій.

Він додав, що Феодосія Снігірьова неодноразово викликали до Росії для участі засіданнях в ООН для того, аби давати свідчення про нібито переслідування та гоніння МП в Україні. Митрополит зауважив, що Феодосій добре знав про рішення громади зробити перехід і навмисно вчинив провокацію.