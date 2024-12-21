На Тернопільщині на святкуванні побились депутат і голова громади

На Тернопільщині поліція розслідує інцидент, який стався між депутатом та головою Мельнице-Подільської громади під час святкування. Очільник громади отримав численні травми голови та гематоми обличчя.

У сільраді підтвердили інцидент, правоохоронці наразі з'ясовують обставини. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Поліцію Тернопільської області.

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Деталі бійки посадовців

За інформацією поліції, конфлікт стався ввечері 19 грудня після завершення сесії селищної ради. Учасники зібралися на корпоратив, де між головою громади та одним із депутатів виникла суперечка, яка переросла у бійку. Правоохоронці зазначили, що обидва учасники конфлікту були в стані алкогольного сп’яніння, ім'я нападника не уточнюється.

Очільник громади, 56-річний Володимир Боднарчук, отримав численні травми голови та гематоми обличчя. Потерпілого доставили до районної лікарні з травмами, після чого він повернувся додому. Працівники селищної ради підтвердили, що голова отримав серйозні ушкодження, проте від коментарів щодо причин конфлікту утрималися.

За фактом бійки розпочато кримінальне провадження за статею про умисне легке тілесне ушкодження. Наразі тривають слідчі дії, встановлюються свідки, а також проводяться експертизи для остаточного з’ясування обставин.