На Тернопільщині група підлітків жорстоко побила 14-річну дівчину

У Тернопільській області підлітки жорстоко побили 14-річну дівчину. Інцидент трапився ввечері 27 червня 2024 року.

Відео побиття оприлюднили в мережі ввечері 2 липня. Кадри з'явились у місцевому телеграм-каналі. На відео видно, як дівчата-підлітки б'ють дівчину. Довкола стоїть молодь, яка все знімає на відео та коментує події, пише 24 Канал.

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Що відомо про побиття дівчини на Тернопільщині

У телеграм-каналі "Підслухано на Тернопільщині" написали, що в селі Осівці, що у Чортківському районі дівчата побили дівчину підлітка із села Бобулинці.

На кадрах підлітки сваряться, вживають нецензурну лексику та знімають все на відео. Далі між дівчатами виникає бійка.

Окрім дівчат, на відео видно хлопців. Один із них на початку бійки каже, що йому таке подобається.

Після оприлюднення кадрів поліція Тернопільської області заявила, що вони зареєстрували інформацію про подію в єдиному журналі про скоєні злочини та правопорушення. Також поліція склала щодо кривдниці адміністративний протокол за дрібне хуліганство.

Як з'ясувалося, інцидент виник між знайомими неповнолітніми дівчатами ще 27 червня близько 23 години у селі Осівці, що на Чортківщині,

– розповіли у поліції.

Правоохоронці уточнили, що:

порушниця – 16-річна місцева мешканка,

потерпіла – 14-річна жителька сусіднього села.

На відео суперечку знімали очевидці події.

Правоохоронці розповіли, що наразі вони:

встановлюють всіх свідків, очевидців та додаткові обставини правопорушення;

вирішують питання щодо притягнення до адміністративної відповідальності й інших учасників конфлікту.

До речі, у Львові на дитячому майданчику двоє дівчат побили малолітнього хлопчика. У поліції розповіли, що 9-річного хлопчика побила 16-річна дівчина, а її подруга знімала все на відео.