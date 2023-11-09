"Припиніть цей цирк": нові відео бійки між чоловіком і працівником ТЦК у Житомирі

У Житомирі 8 листопада невідомий чоловік напав на працівника ТЦК та СП. Зрештою з'ясувалися нові деталі, чому саме у місті спалахнула бійка.

Зокрема, у мережі з'явилися відео, де видно, як кілька працівників військкомату зчепилися з чоловіком, внаслідок чого спалахнув конфлікт. Згодом військові заламали чоловіка, намагаючись його заспокоїти.

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Нові деталі бійки чоловіка з працівником ТЦК

На одному з відео, який поширив у своєму телеграм-каналі український журналіст Андрій Цаплієнко, видно, як чоловік у спортивному одязі зчепився з одним із працівників територіального центру комплектувань та соціальної підтримки.

Цаплієнко припустив, що, ймовірно, цього чоловіка хотіли затримати, внаслідок чого почалася бійка. Водночас інші люди, одягнуті у військову форму, намагалися не допустити спалаху конфлікту.

Чоловік зчепився з працівником ТЦК та СП / Відео з тіктока @bestmoentscs2

На інших кадрах можна побачити, як кілька військових намагалися скрутити чоловіка. Наразі достеменно невідомо, з чого саме почалася бійка між чоловіками.

Водночас думки людей, що спостерігали за всім цим дійством, розділилися. Так, одні казали, що чоловіка "треба паралізувати" і військові можуть його скрутити, бо "це право на самооборону", а інші просили "припинити цей цирк".

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Зрештою чоловік напав на працівника ТЦК та СП, завдавши йому кілька ударів. Люди навколо обурилися такою поведінкою молодика і просили інших працівників військкомату допомогти своєму товаришу.

Однак один з працівників ТЦК сказав, що не має повноважень завдавати будь-які ушкодження чоловіку. Тому вже після всієї бійки чоловіка просто відпустили.

Журналісти Суспільного також зазначили, що їм вдалось поспілкуватися з обома сторонами конфлікту. Зокрема, говорити на камеру чоловіки поки відмовилися, сказавши, що не хочуть нашкодити ані собі, ані слідству.

Бійка між чоловіком і працівником ТЦК та СП у Житомирі