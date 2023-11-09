"Припиніть цей цирк": нові відео бійки між чоловіком і працівником ТЦК у Житомирі
Джерело:Андрій Цаплієнко
У Житомирі 8 листопада невідомий чоловік напав на працівника ТЦК та СП. Зрештою з'ясувалися нові деталі, чому саме у місті спалахнула бійка.
Зокрема, у мережі з'явилися відео, де видно, як кілька працівників військкомату зчепилися з чоловіком, внаслідок чого спалахнув конфлікт. Згодом військові заламали чоловіка, намагаючись його заспокоїти.
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Нові деталі бійки чоловіка з працівником ТЦК
На одному з відео, який поширив у своєму телеграм-каналі український журналіст Андрій Цаплієнко, видно, як чоловік у спортивному одязі зчепився з одним із працівників територіального центру комплектувань та соціальної підтримки.
Цаплієнко припустив, що, ймовірно, цього чоловіка хотіли затримати, внаслідок чого почалася бійка. Водночас інші люди, одягнуті у військову форму, намагалися не допустити спалаху конфлікту.
Чоловік зчепився з працівником ТЦК та СП / Відео з тіктока @bestmoentscs2
На інших кадрах можна побачити, як кілька військових намагалися скрутити чоловіка. Наразі достеменно невідомо, з чого саме почалася бійка між чоловіками.
Водночас думки людей, що спостерігали за всім цим дійством, розділилися. Так, одні казали, що чоловіка "треба паралізувати" і військові можуть його скрутити, бо "це право на самооборону", а інші просили "припинити цей цирк".
Військові намагалися приборкати чоловіка у Житомирі: дивіться відео
Зрештою чоловік напав на працівника ТЦК та СП, завдавши йому кілька ударів. Люди навколо обурилися такою поведінкою молодика і просили інших працівників військкомату допомогти своєму товаришу.
Однак один з працівників ТЦК сказав, що не має повноважень завдавати будь-які ушкодження чоловіку. Тому вже після всієї бійки чоловіка просто відпустили.
Журналісти Суспільного також зазначили, що їм вдалось поспілкуватися з обома сторонами конфлікту. Зокрема, говорити на камеру чоловіки поки відмовилися, сказавши, що не хочуть нашкодити ані собі, ані слідству.
Бійка між чоловіком і працівником ТЦК та СП у Житомирі
- У мережі розповсюдилося відео, де видно, як чоловік у спортивному костюмі напав на працівника ТЦК, завдавши йому тілесні ушкодження. Ці події сталися 8 листопада у Житомирі.
- Після цієї бійки працівник ТЦК та СП написав заяву у поліцію. Зокрема, він наголосив, що його побили під час виконання службового завдання.
- У поліції зазначили, що особу молодика уже встановили. Однак тепер його розшукують, адже чоловік поїхав з Житомира і наразі перебуває у невідомому місці.